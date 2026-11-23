Trem iluminado da Rumo chega a Americana no dia 17 de dezembro

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O trem iluminado de Natal da concessionária de ferrovias Rumo chega em Americana no dia 17 de dezembro (quinta-feira), por volta das 22h, na Estação Cultura. A composição permanecerá no local para visitação até o dia 18 (sexta-feira), às 19h, quando está prevista a partida do trem especialmente iluminado e decorado, com Papai Noel a bordo. Mais de 80 municípios do estado serão visitados este ano.

O “Rumo ao Natal” percorre os municípios paulistas entre os dias 2 a 20 de dezembro. O percurso atravessará o interior, a capital e o litoral, passando por cidades como São José do Rio Preto, Araraquara, Rio Claro, Campinas, Americana, Jundiaí, Indaiatuba, Santos e São Paulo.

O público deve adotar medidas de segurança para assistir a passagem do Rumo ao Natal: manter distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; escolher um local seguro para o registro de fotos e vídeos; não tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados, e redobrar a atenção com as crianças, mantendo-as em segurança.

“A visita do Trem de Natal da Rumo é um momento muito aguardado pelas famílias de Americana, que registram ótimas fotos e vivem experiências inesquecíveis na Estação Cultura”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

“O Rumo ao Natal mobiliza milhares de pessoas todos os anos, dentro e fora da Rumo. Esse projeto nos oferece a oportunidade de estreitar relacionamento com as comunidades, transmitir conhecimentos sobre segurança ferroviária, além de reforçar o compromisso da companhia com a preservação da memória e do patrimônio ferroviário”, destaca a gerente de Responsabilidade Social e do Instituto Rumo, Tatiana Montório.

O Rumo ao Natal conta com o patrocínio da Rumo, por meio do Instituto Rumo; com a realização da Marolo Produções; do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e do Governo Federal.

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