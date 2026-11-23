Ação dos 21 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra a mulher é realizada no DAE

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), realizou na manhã desta segunda-feira (23) uma ação da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas junto aos servidores do DAE (Departamento de Água e Esgoto). A programação segue na cidade até 4 de dezembro, com palestras, filmes, cine-debate, ação cultural, capacitação, apresentação de capoeira e aula de autodefesa.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Helen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da discussão sobre o tema na cidade. “A programação inclui diversas atividades e para todos os públicos, visando promover a conscientização junto à população. As ações esclarecem sobre os direitos das mulheres e meninas, contribuindo para romper o ciclo de violência contra a mulher, destacando as políticas públicas voltadas a esse público”, disse.

No DAE, a abordagem sobre o tema contou com a participação da subinspetora da Guarda Municipal de Americana (Gama), Daiane Lustosa Camilo, representante do IDMAS (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais), e da coordenadora do Comitê Americana Por Elas e técnica de referência de Políticas para Mulheres da SASDH, psicóloga Alline Pereira da Silva.

A campanha faz alusão ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro; ao Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, conhecido como Dia do Laço Branco, em 6 de dezembro; e ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro.

As atividades são promovidas em parceria com o Comitê Americana Por Elas, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e outros apoiadores.

A programação completa pode ser consultada no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

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