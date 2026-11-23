Vinicius Ghizini deixa esta segunda o comando da Secretaria de Educação nesta segunda-feira (23). A pasta passa a ser liderada por Ana Cristina Barbieri Bertaiolli Zoca. VG, que estava no cargo desde 2021, segue como secretário de Cultura e Turismo de Americana, posto ocupado por ele, em paralelo à Educação, desde fevereiro de 2025. Ele é cotado para assumir posto na Alesp em fevereiro no mandato de Franco Sardelli.

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Ana Cristina é profissional concursada e ingressou na rede há 35 anos como professora de Educação Infantil. Desde 2025, ocupa a direção da Unidade de Desenvolvimento Pedagógico da secretaria. Formada em Pedagogia, com pós-graduação em Educação Matemática e Didática do Ensino Superior, foi supervisora de Educação Básica/Ensino Fundamental da rede e pedagoga em escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

“Desejo boas-vindas à Ana Cristina, profissional atuante e reconhecida na rede municipal e que terá uma grande responsabilidade à frente da Educação de Americana a partir de agora, assim como faço questão de agradecer ao Ghizini pela dedicação ao longo dos últimos anos, tanto na liderança da Educação desde o início da nossa gestão como pelo período conciliando a Educação e a Cultura e Turismo, que passa agora a ter a dedicação total do seu trabalho”, disse o prefeito Chico Sardelli.

A nova secretária de Educação destacou os planos para a pasta. “A gestão Chico e Odir tem conquistado ótimos resultados para a Educação municipal e queremos continuar esse trabalho, com muito empenho e dedicação. Contem comigo”, disse Ana Cristina.

Desde 2021, a Secretaria de Educação registrou avanços importantes, entre eles a criação do PDDEM (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal), com mais de R$ 20 milhões destinados às escolas municipais; o pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público, que beneficiou mais de 300 educadores em 2026; e a contratação de quase 600 profissionais aprovados em concurso público.

Também foram implantadas a presença de guardas municipais nas escolas, as Salas Makers e o programa Google For Education, além do Sistema Integrado de Ensino. A gestão da pasta retomou a Semana da Educação, com palestrantes de renome nacional e especialistas, e entregou a Casa da Criança Angatu, primeira creche da região do Jardim Boer.

Americana conquistou ainda, por dois anos consecutivos, o Selo Ouro do Programa Nacional Criança Alfabetizada e o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo de São Paulo, além da primeira edição do Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva.

Ghizini fala da experiência

“Foram anos de muitos avanços para a Educação, com conquistas significativas. Agradeço ao prefeito Chico e ao vice Odir pela confiança e pela união de um grupo forte e comprometido com o desenvolvimento de nossos estudantes”, destacou Vinicius Ghizini.