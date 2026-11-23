Um homem foi detido por tráfico de drogas neste feriado de Zumbi dos Palmares no bairro Monte Verde em Americana. A detenção aconteceu durante patrulhamento feito pela polícia na madrugada do dia 20 no bairro. A ação aconteceu pouco antes da 1h da manhã.

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Policiais militares visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da equipe, dispensou uma sacola e tentou fugir, sendo acompanhado e abordado após oferecer resistência.

Nas diligências, foram localizadas porções de cocaína, maconha e crack, além de dinheiro e um aparelho celular. Com o apoio de outras equipes, foi encontrada uma segunda sacola contendo mais entorpecentes.

Detido e levado ao plantão

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal.

APREENSÕES:

– 165,5 g de cocaína (104 porções);

– 187,5 g de maconha (93 porções);

– 54,3 g de crack (86 porções);

– R$ 328,00 em dinheiro;

– 01 aparelho celular.