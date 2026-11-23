A Câmara Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira (24), a partir das 14 horas, a 43ª Reunião Ordinária de 2026. Na Ordem do Dia, estão previstos dois projetos de lei e oito moções, entre manifestações de aplauso e apelos a autoridades estaduais.

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Entre as propostas em pauta está o Projeto de Lei nº 126/2025, de autoria do vereador Felipe Corá, que proíbe a nomeação de pessoas condenadas por crimes de violência contra a mulher e crimes sexuais contra crianças e adolescentes para cargos em comissão ou efetivos na Administração Pública Municipal.

Também será apreciado o Projeto de Lei nº 76/2026, apresentado pelo vereador Tikinho TK, que propõe aumentar os valores das multas aplicadas em casos de descarte irregular de entulhos. A proposta altera a Lei Municipal nº 3.858/2016, que instituiu o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil. A matéria havia sido adiada na sessão de 17 de novembro, a pedido do autor.

Moções dos vereadores

A pauta inclui ainda oito moções. Entre as manifestações de aplauso, o vereador Alex Dantas apresenta duas homenagens: ao jovem atleta Pedro Henrique Fronza, pela conquista de um título e de um vice-campeonato em torneio internacional de Beach Tennis, realizado em Franca; e ao fisioterapeuta Victor Magalhães, pelos atendimentos gratuitos prestados à população barbarense, com destaque para a assistência ao jovem Murilo, que teve as duas pernas amputadas.

O vereador Juca Bortolucci propõe homenagem a Gerivaldo de Jesus Nunes, consultor de relacionamentos da CPFL, e aos funcionários e colaboradores da companhia pela atuação no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em Santa Bárbara d’Oeste após o fenômeno climático de 7 de novembro.

Já o vereador Carlos Fontes, juntamente com outros parlamentares, apresenta moção pelos 42 anos de fundação da Torcida Uniformizada Sangue Barbarense (TUSB), comemorados em 11 de novembro, em reconhecimento à trajetória de apoio ao União Agrícola Barbarense.

Também está prevista homenagem à Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Beozzo Franchi, localizada na Vila Mollon IV. De autoria do vereador Tikinho TK, essa moção destaca o papel da unidade escolar no acolhimento, na inclusão e na formação cidadã das famílias barbarenses.

Apelo

As demais moções solicitam providências de autoridades estaduais. O vereador Paulo Monaro apresenta apelo ao Governo do Estado de São Paulo pela desapropriação e demolição de prédios abandonados e pela implantação de um novo conjunto habitacional da CDHU na área do Parque Olaria.

O vereador Marcelo Cury solicita ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) obras urgentes de recuperação e manutenção do asfalto da Rodovia Comendador Américo Emílio Romi, que liga Santa Bárbara d’Oeste a Capivari.

Por fim, o vereador Rony Tavares pede ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário estadual da Educação, Renato Feder, a cobertura da quadra poliesportiva do CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) Dom Eduardo Koaik, localizado no Planalto do Sol II.