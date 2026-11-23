O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com quadro de saúde estável mas ainda sem qualquer previsão de alta da internação.

• Motivo da internação. Bolsonaro deu entrada no hospital em Brasília na sexta-feira (20) após sentir fortes dores e distensão abdominal. Exames de tomografia identificaram um quadro de abdômen agudo obstrutivo, com inflamação e obstrução quase completa no intestino delgado.

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• Conduta médica. A equipe médica optou inicialmente por um tratamento conservador, que inclui hidratação, jejum oral, suporte nutricional e uso de sonda nasogástrica. Segundo o cardiologista Brasil Caiado, que acompanha o ex-presidente, a necessidade de uma nova cirurgia ainda não está descartada e depende da evolução clínica.

Michelle esteve com marido Bolsonaro

• Evolução recente. Na noite de domingo (22), a ex-primeira-dama e senadora eleita Michelle Bolsonaro informou nas redes sociais, conforme noticiado pelo portal UOL, que o resultado de uma endoscopia realizada no ex-presidente foi “muito positivo”. Ela também relatou que ele passou a noite sem febre ou dores e conseguiu caminhar pelo hospital.