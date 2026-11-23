Atividades de enriquecimento ambiental promovem bem-estar aos animais do Zoo Americana

Leia Mais notícias da cidade e região

Os animais do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana vivenciaram diversas atividades de enriquecimento ambiental nesta semana. No período, animais de 34 espécies participaram das dinâmicas, que estimulam seus sentidos e conservam seus comportamentos naturais, favorecendo o bem-estar animal.

As atividades ocorrem regularmente no Parque Ecológico e podem incluir alimentos diferentes dos habituais, cheiros capazes de estimular a curiosidade, objetos estranhos que incitem os animais a interagirem com eles, entre outros elementos. Há cinco tipos de enriquecimento ambiental: alimentar, sensorial, ambiental, social e cognitivo.

Uma dinâmica que chamou a atenção ocorreu na terça-feira (17), quando um molde de farinha de aveia com sementes foi oferecido para as araras. A equipe técnica triturou a aveia e misturou a farinha resultante do processo com água – a qual recebeu um pouco de suco de beterraba – e farelo de trigo. Na sequência, moldou e assou a massa. O aspecto final foi o de um bolo em formato de vasilha, com sementes em cima, oferecidas às aves. A receita deu certo, e as araras consumiram todo o alimento.

“O cuidado com os animais mantidos aqui no Parque Ecológico vai além da estruturação de uma alimentação balanceada e do fornecimento de recintos adequados para cada espécie. É necessário estimular os sentidos naturais de cada indivíduo, e isso requer criatividade. Por exemplo, nesta semana desenvolvemos atividades com cata-vento para as emas, bolinhas de sabão para os filhotes de emus e galhos de acerola para as antas”, contou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

Nesta semana, as espécies que participaram das atividades foram: ema, emu, anta, papagaio-chauá, papagaio-peito-roxo, papagaio-cara-roxa, papagaio-moleiro, ararajuba, príncipe-negro, maitaca-bronzeada, ararinha-maracanã, ararinha-nobre, periquito-de-encontro-amarelo, periquito-rico, tiriba-de-testa-vermelha, marianinha-de-cabeça-amarela, periquito-da-caatinga, cuiú-cuiú, periquito-rei, periquitão-maracanã, papagaio-verdadeiro, papagaio-do-mangue, arara-azul, arara-canindé, arara-piranga, arara híbrida, furão, mangusto-listrado, mico-leão-de-cara-dourada, mico-leão-dourado, sagui-de-tufo-branco, sagui-de-tufo-preto, sauim-de-coleira e tigre-d’água.

“A equipe do Parque Ecológico está sempre atenta às necessidades e aos gostos dos animais do espaço. Promover atividades de enriquecimento ambiental é fundamental para que tenham uma boa qualidade de vida”, disse a secretária municipal de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP