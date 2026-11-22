Joelhos e atividade física: ortopedista lista 6 erros comuns cometidos durante a prática de exercícios

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A prática regular de atividade física é uma das principais estratégias para melhorar a saúde e a qualidade de vida, mas alguns erros comuns durante os treinos podem aumentar a sobrecarga sobre os joelhos e favorecer o surgimento de dores e lesões. O problema pode estar tanto no excesso de intensidade e frequência quanto na falta de preparação do corpo, no fortalecimento inadequado da musculatura ou até na escolha do calçado. Para ajudar quem deseja se exercitar com mais segurança, o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva do Hospital Albert Einstein, lista abaixo seis erros que devem ser evitados para proteger os joelhos.

Se empolgar demais: Especialmente entre iniciantes, a empolgação é muito comum. “Eles começam a praticar, pegam gosto pela atividade e já querem exagerar na frequência ou na intensidade. Esse é um grande erro, pois frequentemente leva a lesões. O ideal é começar devagar. O descanso é fundamental porque a estrutura óssea e articular não pode receber impacto continuamente”, diz o ortopedista. Além disso, após a prática, a musculatura está fadigada com acúmulo de ácido lático, então o desempenho não será tão bom se você tentar novamente logo em seguida. O médico reforça que a progressão da atividade física deve respeitar a capacidade atual do corpo, especialmente no caso de pessoas sedentárias ou que estão retomando os exercícios após um período de pausa. Aumentar simultaneamente volume, intensidade e frequência dos treinos pode dificultar a recuperação das estruturas musculoesqueléticas e elevar o risco de sobrecarga.

Não se aquecer: É importante preparar o corpo para começar. “O aquecimento é importante para que ocorra um aumento de aporte sanguíneo para as estruturas musculares e uma circulação do líquido sinovial, que embebe e nutre as cartilagens. Também serve para adequar o ritmo de respiração e a frequência cardíaca”, destaca o médico. Por isso, segundo o ortopedista, iniciar uma atividade física de alta intensidade com o corpo ainda despreparado pode ser um erro.

Pular o treino de perna: As pernas são a base para a maioria das atividades. “Construir pernas saudáveis pode melhorar o desempenho, reduzir lesões e aumentar a resistência. E pular o treino de pernas também é extremamente maléfico para o joelho. Quando temos um aumento do peso corporal, pela hipertrofia dos músculos superiores, sem que os músculos da perna acompanhem esse aumento, criamos uma sobrecarga articular nos joelhos. Isso causa um trauma repetitivo e excessivo da cartilagem, que culmina em sua degeneração”, diz o médico. “É fundamental que o estímulo muscular também seja dado aos músculos da perna, principalmente porque a hipertrofia dos músculos da perna ativa a circulação do líquido sinovial, que nutre a cartilagem através do processo de embebição, e fortalece a musculatura, exercendo assim um efeito de proteção das articulações através da melhora do desempenho biomecânico e sustentação do esqueleto”, acrescenta.

Usar tênis inadequados: Tênis esportivos não são todos iguais e muito menos devem ser escolhidos apenas pela estética. “O calçado deve oferecer estabilidade, possuir um tamanho adequado para seu pé e, claro, ser confortável. Por exemplo, para treinos de perna, especialmente que envolvam o Leg press, agachamento e levantamento terra, o tênis de sola reta melhora a estabilidade e a propriocepção pelo maior contato com o solo. Eles também melhoram a distribuição de força no pé e reduzem a instabilidade que pode ocorrer em outros tipos de tênis. Desta forma, favorecem um melhor desempenho nestes tipos de treino”, comenta o médico. Para ele, a escolha do calçado deve levar em consideração o tipo de atividade realizada, então um modelo adequado para corrida, por exemplo, não necessariamente será a melhor opção para um treino de força.

Usar um tênis velho: É importante prestar atenção à vida útil do tênis, que depende de questões como frequência de uso, superfície em que é usado, peso, qualidade do amortecimento e até biomecânica individual. “Sinais que indicam o fim da vida útil de um tênis incluem desgaste da sola, perda do amortecimento, mudança no padrão da pisada e surgimento de desconforto ou dor”, explica. Mesmo que o calçado ainda pareça visualmente conservado, a perda de suas características originais pode comprometer a forma como as forças são distribuídas durante a atividade física.

Ignorar os sinais do corpo: O corpo dá sinais quando há algo errado. “E ignorá-los pode ser perigoso. Preste atenção a sinais como fadiga, dor de cabeça, dor muscular ou articular. Em caso de dores, interrompa a prática e preste atenção na evolução da dor. Dores que não regridem espontaneamente são um sinal de alerta. Nesses casos, é fundamental buscar um ortopedista o quanto antes para passar por uma avaliação e receber o diagnóstico e o tratamento adequado”, finaliza.

*DR. MARCOS CORTELAZO: Ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva do Hospital Albert Einstein. Graduado em medicina e pós-graduado em ortopedia e traumatologia pela Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), o Dr. Marcos Cortelazo é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), da Sociedade Latino-americana de Artroscopia, Joelho e Esporte (SLARD), da Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Joelho e Medicina do Esporte (ISAKOS) e sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia. CRM 76316 | RQE 115980 | Instagram: @dr.marcos_cortelazo

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