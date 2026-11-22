Mike Tyson retorna ao Brasil após 15 anos e causa alvoroço na ExpoCannabis 2026

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Ex-campeão mundial dos pesos-pesados atraiu uma multidão na feira em São Paulo, onde tirou fotos e deu autógrafos a visitantes durante encontro com o público.

Quinze anos após sua última visita ao Brasil, Mike Tyson voltou a pisar em solo brasileiro. O ex-campeão mundial dos pesos-pesados e empresário foi um dos grandes destaques da ExpoCannabis Brasil 2026, realizada em São Paulo, onde sua presença provocou alvoroço entre os visitantes.

A passagem do norte-americano pelo evento mobilizou o público. Durante uma sessão de autógrafos, Tyson recebeu visitantes, tirou fotos e distribuiu autógrafos. A procura foi tão grande que uma fila quilométrica se formou no local, chamando a atenção de quem circulava pela feira e transformando sua participação em um dos momentos mais movimentados da programação.

Considerado um dos nomes mais emblemáticos da história do boxe, Tyson construiu uma trajetória que ultrapassou os limites do esporte. Em 1986, aos 20 anos, tornou-se o mais jovem campeão mundial dos pesos-pesados, recorde que permanece entre os marcos históricos da modalidade. Ao longo dos anos, também consolidou sua imagem como empresário, com investimentos em diferentes segmentos, incluindo o mercado da cannabis.

Sua presença na ExpoCannabis também está relacionada à sua atuação empresarial. Tyson mantém uma colaboração com a Futurola, marca fundada em Amsterdã, na Holanda, em 1996. A parceria FUTUROLA × Tyson 2.0 reúne os nomes das duas empresas em uma linha de produtos que começa a ganhar espaço no mercado brasileiro.

Por trás dessa expansão está a Sadhu Group, distribuidora oficial e exclusiva da Futurola no Brasil, que investe aproximadamente R$ 4 milhões na operação. O aporte contempla a aquisição de produtos, a formação do estoque inicial, ações de marketing, materiais promocionais, desenvolvimento comercial e iniciativas relacionadas à ExpoCannabis Brasil 2026.

O retorno de Tyson ao país acontece em um momento estratégico para a expansão da parceria no mercado nacional. Na feira, o ex-boxeador voltou a demonstrar sua popularidade, atraindo uma multidão de fãs em sua passagem pelo evento.

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