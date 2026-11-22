Renan de Angelo pede instalação de totem com informações turísticas no portal de entrada de Americana

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O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Poder Executivo a instalação de um totem com informações turísticas no portal de entrada de Americana.

De acordo com o parlamentar a proposta tem como objetivo aproveitar o local, considerado um importante ponto de recepção e identificação do município, para apresentar aos visitantes os principais atrativos de Americana e facilitar o acesso a informações sobre a cidade.

O equipamento poderá reunir informações sobre pontos turísticos, patrimônio histórico e cultural, espaços de lazer, cultura e gastronomia, além de um mapa turístico. Renan também sugere a disponibilização de um QR Code direcionando ao portal oficial de turismo do município, permitindo acesso a informações atualizadas, programação de eventos e roteiros turísticos.

“A pessoa que chega a Americana precisa encontrar uma cidade que se apresenta, mostra suas opções e convida o visitante a conhecer. Um totem no portal pode ser uma porta de entrada para os nossos atrativos, nossa cultura, nossa gastronomia e o comércio local”, afirma Renan.

Segundo o vereador, a iniciativa pode contribuir para fortalecer a identidade turística de Americana, melhorar o acolhimento aos visitantes e estimular a movimentação do comércio, da gastronomia e de outros setores ligados à economia local.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (17) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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