Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com ações de limpeza após vendaval

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As equipes da Prefeitura seguem trabalhando na retirada de galhos e árvores que caíram durante o vendaval que atingiu Santa Bárbara d’Oeste no último dia 7. Nesta quinta-feira (19), os serviços estavam concentrados na Avenida da Saudade, no Cemitério da Ressurreição (Central) e em vias da região central.

Após 12 dias do temporal, os trabalhos avançam por diferentes pontos da cidade. Além dos atendimentos às ocorrências registradas, as equipes também realizam uma varredura nos bairros para identificar e remover árvores caídas em locais onde não houve solicitações da população.

Ao todo, foram registradas ocorrências em mais de 220 locais do Município, com aproximadamente 700 árvores caídas nas vias públicas. Os trabalhos continuam até que todos os pontos identificados recebam os serviços necessários.

O temporal do dia 7 teve rajadas de vento estimadas entre 60 e 100 km/h por volta das 15 horas e mobilizou uma força-tarefa formada por servidores de diversos setores da Administração Municipal. As equipes contaram com o apoio de voluntários e das Defesas Civis de Indaiatuba, Nova Europa, Rio Claro e Vinhedo, além da Prefeitura de Americana.

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