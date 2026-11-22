De Vice City a Campinas, CPL de Games quer conectar empresas paulistas a mercado global de jogos

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O lançamento do jogo Grand Theft Auto (GTA), nesta quinta-feira (19/11), reforça a dimensão econômica da indústria mundial de jogos eletrônicos. Segundo projeções, o jogo poderá alcançar entre US$ 3,25 bilhões e US$ 5,2 bilhões (aproximadamente 19,2 bilhões e 30,8 bilhões em reais) em vendas acumuladas até o fim da primeira semana. Mas, por trás de uma produção desse porte, existe uma extensa cadeia de empresas e profissionais que movimentam a indústria dos games.

Embora grandes produtoras sejam responsáveis pela criação e distribuição dos jogos, diferentes etapas podem ser realizadas por empresas especializadas, contratadas para fornecer serviços como programação, criação de arte e testes. A Cadeia Produtiva Local (CPL) de Games em Campinas, reconhecida pelo programa SP Produz da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, é um exemplo de estímulo econômico do segmento.

A CPL reúne empresas e profissionais de diferentes áreas do setor para estimular a cooperação e ampliar as oportunidades de negócios, também busca se aproximar de projetos e produtoras de maior porte, inclusive no mercado internacional. “Para a manutenção das empresas, principalmente daquelas que têm um fluxo de caixa muito baixo, é importante fazer networking, participar de eventos internacionais e tentar conseguir contratos dentro desses projetos maiores”, explica o programador e designer de games, Marcelo Rigon, gestor da CPL.

No segmento de games, essa articulação permite conectar estúdios independentes, empresas de tecnologia e fornecedores especializados, facilitando o acesso a novos mercados. Rigon explica que, além de desenvolver jogos próprios, as empresas podem encontrar oportunidades prestando serviços para grandes produtoras, uma alternativa que oferece maior previsibilidade financeira. “O serviço é muito mais garantido, porque você fechou o contrato. Então, é muito mais seguro para manter o fluxo de caixa da empresa”, afirma.

Segundo ele, a demanda por serviços pode crescer ainda mais na reta final de desenvolvimento de um jogo, quando as produtoras precisam ampliar as equipes para cumprir prazos e corrigir problemas antes do lançamento. “É muito comum que o jogo tenha uma demanda no começo e, à medida que vai chegando perto do lançamento, essa demanda cresce muito”.

O Brasil também vem ampliando sua presença na indústria de jogos eletrônicos. Segundo Rigon, o país passou de aproximadamente dez empresas desenvolvedoras, quando iniciou sua atuação no setor, em 2003, para mais de mil atualmente. São Paulo concentra uma parcela expressiva desse mercado. De acordo com o Censo da Indústria Brasileira de Jogos Digitais de 2023, o estado reúne aproximadamente 300 negócios.

Para quem sonha em produzir um jogo como a franquia GTA, o gestor explica que a produção de jogos autorais envolve riscos elevados, pois o sucesso financeiro depende da aceitação do público. Por outro lado, quando um título conquista o mercado, o retorno pode permitir que a empresa cresça, contrate profissionais e financie novos projetos. “A criação de um jogo autoral tem um risco muito maior, mas a recompensa, se você acerta, também é muito maior”, explica.

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