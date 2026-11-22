A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, realiza no dia 5 de dezembro (sábado) uma seletiva para compor as equipes de competição de handebol masculino do município.

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A avaliação será destinada às categorias sub-14, sub-16 e sub-18, com início às 9h, no Ginásio de Esportes Rodrigo Benazzi, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

A iniciativa é aberta para atletas de toda a região e tem como objetivo identificar novos talentos da modalidade, ampliar o número de atletas e oferecer oportunidades para jovens que desejam representar Americana em competições oficiais. O trabalho visa reforçar as equipes para a temporada 2027, com foco na participação nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos do Interior, além das disputas de campeonatos regionais e estaduais.

Para Márcio Broggio, o professor responsável pelas equipes, a seletiva é uma grande oportunidade para jovens que gostam de handebol e desejam desenvolver suas habilidades esportivas. “Estamos em busca de novos talentos e queremos dar oportunidade para jovens que gostam de handebol e têm vontade de representar Americana. Nosso objetivo é ampliar os grupos de treinamento, fortalecer as equipes e preparar nossos atletas para os desafios das competições da próxima temporada. Convidamos todos os interessados a participarem da seletiva”, afirma.

Vital de Americana

O secretário de Esportes, Guilherme Vital, ressalta a importância de ampliar as oportunidades esportivas para os jovens e fortalecer as equipes de representação do município. “Estamos trabalhando para fortalecer o esporte de base em Americana e oferecer cada vez mais oportunidades para nossos jovens desenvolverem seus talentos. A seletiva de handebol faz parte desse trabalho, permitindo que novos atletas ingressem nas equipes e contribuam para representar nossa cidade nas competições oficiais. Queremos formar equipes competitivas e preparadas para os desafios de 2027”, afirma.

Os interessados em participar da seletiva das categorias sub-14 e sub-16 podem entrar em contato por mensagem direta pelo Instagram da equipe em @handebol_americana. Para a categoria sub-18, o contato deve ser feito diretamente com o professor Márcio Broggio, pelo telefone (19) 98175-6969.

No dia da atividade, os participantes deverão comparecer acompanhados de um responsável legal, portando documento de identificação com foto, roupas adequadas para a prática esportiva e garrafa de água.

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