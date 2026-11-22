Veja projeção -A duplicação do Viaduto Amadeu Elias consiste na construção de um novo dispositivo no sentido bairro, interligando a Rua Rio Branco à Avenida Bandeirantes, tornando a configuração atual do viaduto em sentido único para o Centro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O pacote também envolve a remodelação viária do trevo da Goodyear, uma das entradas de Americana às margens da Rodovia Anhanguera, cortada pela Avenida Nicolau João Abdalla e com acesso à região do bairro Antônio Zanaga, projetada em R$ 38,5 milhões. Na mesma avenida também está prevista a construção de um túnel liner, para aprimorar o escoamento de águas pluviais, ao custo de R$ 1,5 milhão.

Veja valor investido

O projeto, no valor de R$ 34,8 milhões, também prevê a construção de uma nova ponte na Rua Rondônia e a abertura de um novo trecho de rua, saindo da Rua José Bonifácio para o viaduto, cortando a Praça Tiradentes, em frente à sede da Gama (Guarda Municipal de Americana), além de alterações em vias da região para adequação do trânsito.

Entre as obras de infraestrutura apresentadas ainda estão a construção de rede de galerias pluviais entre os bairros Werner Plaas e Jardim Colina (R$ 6,5 milhões) e a pavimentação e recapeamento da Avenida Americana – interligação entre as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Bandeirantes – junto do prolongamento da Avenida Engenheiro Edson José Bassette (R$ 1,6 milhão), além de R$ 56,8 milhões para recapeamento asfáltico pela cidade.

Leia Mais notícias da cidade e região