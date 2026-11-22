Os supermercados da região ainda discutem como vão fazer para adotar a nova escala de trabalho para seus funcionários. Com o fim da escala 6×1, os maiores empregadores da região vão ter que dar mais um dia de folga para todos seus funcionários.

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No começo do ano, as principais redes que atuam na região divulgaram que estavam fazendo testes ou ‘pilotos’ com algumas lojas fechando aos domingos e novas unidades já adotando a nova escala 5×2, mas agora elas ainda não responderam as demandas da reportagem do NM.

Como vão fazer

Os maiores favorecidos serão os funcionários mais humildes, caixas, repositores e da limpeza.

Cronograma da transição e novas jornadas

A mudança ocorrerá em duas etapas para permitir a adaptação das empresas e não haverá redução nos salários mensais:

Período Jornada máxima semanal Dias de descanso Divisor salarial Até 15 de dezembro de 2026 44 horas 1 dia por semana 220 horas 16 de dez. de 2026 a 15 de dez. de 2027 42 horas 2 dias por semana 210 horas A partir de 16 de dezembro de 2027 40 horas 2 dias por semana 200 horas