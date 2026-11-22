Os supermercados da região ainda discutem como vão fazer para adotar a nova escala de trabalho para seus funcionários. Com o fim da escala 6×1, os maiores empregadores da região vão ter que dar mais um dia de folga para todos seus funcionários.
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No começo do ano, as principais redes que atuam na região divulgaram que estavam fazendo testes ou ‘pilotos’ com algumas lojas fechando aos domingos e novas unidades já adotando a nova escala 5×2, mas agora elas ainda não responderam as demandas da reportagem do NM.
Como vão fazer
Os maiores favorecidos serão os funcionários mais humildes, caixas, repositores e da limpeza.
Cronograma da transição e novas jornadas
A mudança ocorrerá em duas etapas para permitir a adaptação das empresas e não haverá redução nos salários mensais:
|Período
|Jornada máxima semanal
|Dias de descanso
|Divisor salarial
|Até 15 de dezembro de 2026
|44 horas
|1 dia por semana
|220 horas
|16 de dez. de 2026 a 15 de dez. de 2027
|42 horas
|2 dias por semana
|210 horas
|A partir de 16 de dezembro de 2027
|40 horas
|2 dias por semana
|200 horas
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