O livro Imparável, do pastor de Americana Filipe Levak, é um dos mais vendidos do Brasil nos últimos meses. A obra fruto do podcast do herdeiro da Comunidade da Fé, igreja polêmica da cidade, está disponível em várias plataformas de venda de livros.

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Imparável: Aprenda a descansar para nunca mais desistir ), escrito por Filipe Levak e publicado pela Editora Vida, alcançou o 1º lugar na lista de mais vendidos da revista VEJA (na categoria Autoajuda e Esoterismo) em outubro de 2026.

O livro custa entre R$ 42 e R$ 49,90 a depender da plataforma de compras.

Descrição de Imparável

Há dias em que tudo parece caminhar bem. Em outros, até as coisas mais simples se tornam difíceis. A vida não é uma linha reta, ela é feita de conquistas e perdas, avanços e pausas, começos e recomeços. E, em alguns momentos, o cansaço pode ser tão grande que desistir parece ser a única saída.

É sobre isso que Filipe Levak escreve em Imparável. Por meio de princípios atemporais, reflexões profundas e aplicações práticas para o dia a dia, ele mostrará a você que as maiores vitórias nem sempre pertencem aos que nunca param, mas aos que aprendem a descansar sem desistir daquilo que realmente importa.

Em suas redes sociais, Filipe comemorou recentemente o sucesso da obra.

Poucas semanas depois de ter lançado, IMPARÁVEL, já estreamos na lista dos livros mais vendidos do Brasil pela revista VEJA, ocupando o 1º lugar na categoria Autoajuda e Esoterismo!

DEUS É FIEL E MARAVILHOSO 😭😭😭 a minha oração continua sendo pra que esse livro chegue nas mãos de quem precisa receber essa mensagem!

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