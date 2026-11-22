Para algumas pessoas, a quinta-feira é apenas mais um dia da semana. Para os mais de 50 alunos da Bateria VOA, em Americana, ela se tornou sinônimo de música, amizade e pertencimento.

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Criada com o objetivo de formar uma bateria de bloco de Carnaval que ensaiasse durante o ano inteiro, a VOA nasceu de uma proposta simples: permitir que pessoas comuns, mesmo sem experiência musical, tivessem a oportunidade de aprender percussão e viver a experiência de fazer parte de uma bateria de verdade.

Um ano depois, o projeto conduzido por Cris Morão e Michel Furtado reúne mais de 50 alunos e histórias que mostram como a música passou a ocupar um espaço importante na vida de seus integrantes.

Entre os participantes estão pessoas que encontraram na bateria uma maneira de superar inseguranças, construir novas amizades e enfrentar momentos difíceis.

Histórias que vão além da música

Para Viviane Ribeiro, participar da Bateria VOA representou também uma maneira de lidar com o luto pela perda de sua melhor amiga.

Muitas das lembranças que guarda dessa amizade estão ligadas ao samba e à quadra da Portela, no Rio de Janeiro. Ao ingressar na VOA, Viviane encontrou uma forma de manter viva essa conexão afetiva.

O início, entretanto, não foi fácil. A insegurança diante de uma experiência nova e a dificuldade de lidar com os próprios erros quase a fizeram desistir. O incentivo recebido dos mestres e dos colegas foi fundamental para que continuasse.

Com o tempo, a experiência ganhou um significado ainda maior.

“Encontrei alegria, amigos, motivos para amar minhas quintas-feiras”, relatou Viviane.

A história de Luciana Corregio também revela a importância que a bateria passou a ter na vida de seus integrantes.

Há três anos, Luciana enfrentava graves dificuldades de saúde e chegou a ter limitações para realizar atividades simples do cotidiano. Em agosto de 2026, ao participar de uma apresentação pública da Bateria VOA no Roteiro Gastronômico de Americana, emocionou-se ao perceber o quanto sua vida havia mudado.

Em um depoimento publicado após o evento, ela descreveu a emoção de dividir aquele momento com os amigos e resumiu o significado da bateria em sua rotina com uma frase:

“Ela me salva toda quinta-feira.”

Os relatos de Viviane e Luciana são exemplos de como uma atividade que começa pelo interesse em aprender música pode ganhar um significado muito maior na vida de quem participa.

Uma bateria para pessoas comuns Bateria VOA

A proposta da VOA é oferecer uma experiência musical coletiva, na qual pessoas com diferentes trajetórias possam aprender a tocar instrumentos de percussão e participar de uma bateria de bloco de Carnaval.

Os ensaios acontecem semanalmente no Teatro de Arena Elis Regina, em Americana, e combinam aprendizado técnico, desenvolvimento musical e preparação para apresentações públicas.

Para Cris Morão e Michel Furtado, responsáveis pela condução do projeto, a proposta sempre foi aproximar o universo das baterias de Carnaval de pessoas que, muitas vezes, nunca imaginaram fazer parte de uma.

“Quando criamos a VOA, nosso sonho era formar uma bateria de bloco de Carnaval que ensaiasse o ano inteiro e abrisse espaço para pessoas comuns, mesmo aquelas que nunca tinham tocado um instrumento. Queríamos que qualquer pessoa tivesse a oportunidade de viver a experiência de fazer parte de uma bateria de verdade. Hoje, ver mais de 50 alunos participando e conhecer as histórias que surgiram dentro do grupo mostra que o projeto acabou se tornando muito maior do que imaginávamos”, afirma Cris Morão.

Além da formação musical, a convivência entre os participantes se tornou uma das características mais marcantes do projeto.

Uma frase frequentemente lembrada pelos integrantes resume a filosofia transmitida durante os ensaios: “A gente tem que sair melhor do que entrou.”

Primeiro aniversário terá show completo de Carnaval

Para celebrar seu primeiro ano de atividades, a Bateria VOA prepara uma festa especial no sábado, 5 de dezembro de 2026, a partir das 15h, no Pier 53, na Praia dos Namorados, em Americana.

A comemoração marcará a primeira apresentação pública do show completo de Carnaval da bateria, resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano pelos alunos e mestres.

A programação contará também com o Pagode do Rafa, que dará continuidade à festa após a apresentação da VOA.

O evento reunirá alunos, familiares, amigos e o público da região para celebrar o primeiro ano de uma iniciativa que começou com o sonho de formar uma bateria de Carnaval e acabou construindo histórias que vão muito além da música.

Serviço

Evento: Festa de 1 ano da Bateria VOA

Data: Sábado, 5 de dezembro de 2026

Horário: A partir das 15h

Local: Pier 53 — Praia dos Namorados, Americana (SP)

Atrações: Show completo de Carnaval da Bateria VOA e Pagode do Rafa

Ingressos online: eventaria.com.br

Pontos de venda físicos: Pier 53 e Madressilva Bistrô, na Vila Israel

Instagram: @bateriavoa

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