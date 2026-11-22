Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.088 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

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Os números sorteados foram: 10 – 21 – 24 -28 – 34 – 44

15 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 93.739,59 cada

2.750 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 730,43

O próximo concurso será no domingo (22).

Apostas na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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