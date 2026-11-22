Brasil recebeu 7.594.425 de turistas estrangeiros entre janeiro e outubro de 2026, o segundo maior resultado da série histórica para o período. Durante a estadia no país, entre janeiro e setembro, os visitantes deixaram R$ 45,6 bilhões na economia, reforçando a importância do turismo para o desenvolvimento nacional.

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Os resultados marcam o ano em que a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) completa 60 anos de atuação na promoção dos destinos brasileiros no exterior.

Segundo dados da Agência, entre janeiro e outubro de 2026, o Brasil registrou mais de 5,39 milhões de chegadas internacionais por via aérea, aumento de 8,7% em relação ao mesmo período de 2025. Ao longo do ano, foram ofertados 18,9 milhões de assentos em voos internacionais. Os países que lideram os mercados emissores de turistas para o país são: Argentina, com 2,4 milhões de chegadas; Chile, com 647,2 mil; e Estados Unidos, com 625,6 mil.

“Mais de 7,5 milhões de turistas estrangeiros até outubro de 2026 e um recorde de US$ 8,3 bilhões em receitas do turismo internacional nos primeiros nove meses do ano. São recursos que movimentam a economia, geram negócios e criam oportunidades em diferentes regiões do país” Bruno Reis, presidente da Embratur

No cenário internacional, o Brasil ocupa a 44ª posição no ranking mundial de chegadas de turistas. Avanço de dez posições no ranking mundial de receitas turísticas internacionais, do 47º para o 37º lugar no mesmo período. Em 2025, o país alcançou o recorde de 9,3 milhões de chegadas internacionais, crescimento de 37,1% em relação a 2024. Entre 2019 e setembro de 2026, foram contabilizadas mais de 33 milhões de chegadas internacionais. Na América do Sul, o Brasil liderou em 2025, concentrando 23,4% das chegadas internacionais e 26,1% das receitas turísticas da região.

O presidente da Embratur, Bruno Reis, destaca que com o Plano Internacional de Marketing Turístico 2025-2027 (Plano Brasis), inteligência de mercado e parcerias estratégicas, está sendo ampliada a presença internacional dos destinos brasileiros e alcançando resultados históricos. “Mais de 7,5 milhões de turistas estrangeiros até outubro de 2026 e um recorde de US$ 8,3 bilhões em receitas do turismo internacional nos primeiros nove meses do ano. São recursos que movimentam a economia, geram negócios e criam oportunidades em diferentes regiões do país.”

IMPACTO ECONÔMICO — O turismo movimenta uma cadeia produtiva que envolve hospedagem, alimentação, transporte, comércio, cultura, entretenimento e serviços. Além das grandes empresas, a atividade beneficia pequenos negócios, trabalhadores autônomos e comunidades locais. Os gastos dos visitantes estrangeiros no país contribuem para a entrada de divisas e estimulam o consumo de produtos e serviços nos destinos.

No âmbito da atividade como motor para o desenvolvimento econômico, a Embratur atua na promoção internacional do país por meio de campanhas publicitárias, participação em feiras e eventos, relacionamento com operadores e agentes de viagens, inteligência de mercado, estímulo à conectividade aérea e iniciativas de inovação. Essas ações buscam ampliar o interesse pelos destinos brasileiros, diversificar as experiências oferecidas aos visitantes e fortalecer a competitividade do país no exterior.

Os impactos econômicos do turismo também se refletem na geração de renda, receitas e empregos. Segundo indicador do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), a atividade turística gerou cerca de R$ 992 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026. Entre janeiro e setembro, as receitas com turistas estrangeiros ultrapassaram US$ 8,38 bilhões, aumento de 10,17% em relação ao mesmo período de 2025 e recorde para o período na série histórica do Banco Central (BCB). Em janeiro de 2026, foram registrados mais de US$ 1,15 bilhão em receitas, o maior resultado mensal desde 1995.

A atividade turística também contribui para a geração de empregos em todo o país. Em 2026, foram contabilizados cerca de 8,3 milhões de empregos diretos e indiretos no setor, dos quais 96 mil correspondem a empregos formais líquidos. Entre 2023 e 2026, mais de 574 mil empregos diretos foram gerados no Brasil. Em 2024, as mulheres ocupavam 46% desses postos de trabalho, enquanto os jovens de 19 a 24 anos representavam 15,4%.

REGIÕES — Os dados de chegadas mostram o crescimento do turismo internacional nas diferentes regiões do Brasil, com destaque para o aumento das chegadas de turistas estrangeiros e a diversidade dos mercados emissores. No Nordeste, a Bahia liderou em número de chegadas internacionais em 2026, com 167 mil registros, crescimento de 0,59% em relação a 2025. Argentina, com 76,7 mil; Portugal, com 16,4 mil; e Uruguai, com 13,3 mil.

No Sudeste, São Paulo registrou mais de 2,3 milhões de chegadas internacionais em 2026, aumento de 3,17% em relação ao ano anterior. Os principais mercados emissores foram Estados Unidos, com 346,4 mil chegadas; Argentina, com 302,9; e Chile, com 129,4 mil. Já no Centro-Oeste, o Distrito Federal contabilizou 82,1 mil chegadas internacionais em 2026, crescimento de 104,9% em relação a 2023. A via aérea respondeu por 100% dos acessos internacionais. Argentina, Estados Unidos e Portugal foram os principais países emissores.

Na Região Sul, o Rio Grande do Sul registrou 1,03 milhões de chegadas internacionais em 2026, aumento de 14,5% em relação a 2023. A maior parte dos visitantes chegou por via terrestre, que concentrou 88,9% dos acessos. Argentina e Uruguai foram os principais mercados emissores, com 715 mil e 271,6 mil chegadas, respectivamente. Por fim, a Região Norte registrou 209 mil chegadas internacionais de janeiro a outubro de 2026, alta de 149,5% em relação ao mesmo período de 2023. Todas as unidades da federação da região apresentaram crescimento. Dando destaque para o Pará(+100,6%), Amapá (+66,5%), Acre (+46,6%) e Amazonas (+40,1%).

“Ao longo de 60 anos, a Embratur ajudou a transformar a maneira como o Brasil se apresenta ao mundo. Saímos de uma promoção concentrada nos destinos tradicionais para mostrar um país diverso, autêntico e cheio de experiências. Celebrar essas seis décadas é reconhecer nosso legado e reafirmar o compromisso de transformar o potencial turístico brasileiro em mais empregos, renda e desenvolvimento para os brasileiros” Bruno Reis

CELEBRAÇÃO — Para celebrar os 60 anos, a Embratur preparou uma programação especial entre os dias 17 a 19 de novembro que resgata a trajetória de atuação na expansão do turismo nacional, os desafios enfrentados ao longo dos anos e as ações de promoção dos destinos brasileiros que contribuíram para o crescimento do setor.

No dia 18, a Agência irá realizar um evento comemorativo, com a participação do ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, ocasião em que será lançado um livro e um documentário sobre sua trajetória. As atividades incluem ainda uma exposição histórica na Câmara dos Deputados, de 17 a 19 de novembro, e uma sessão solene no Senado Federal, no dia 19.

A comemoração ocorre em um período de expansão da presença brasileira no mercado internacional. Em 2026, foram registradas mais de 7 milhões de chegadas internacionais e mais de US$ 8,38 bilhões em receita turística. Tal resultado mostra a dimensão de uma atividade que movimenta diferentes setores da economia e gera oportunidades em todas as regiões do Brasil.

“Ao longo de 60 anos, a Embratur ajudou a transformar a maneira como o Brasil se apresenta ao mundo. Saímos de uma promoção concentrada nos destinos tradicionais para mostrar um país diverso, autêntico e cheio de experiências. Celebrar essas seis décadas é reconhecer nosso legado e reafirmar o compromisso de transformar o potencial turístico brasileiro em mais empregos, renda e desenvolvimento para os brasileiros”, afirma Bruno Reis, presidente da Embratur.

SOBRE A EMBRATUR Brasil—

A Embratur foi fundada em 18 de novembro de 1966, com a missão de ampliar a atividade turística e sua participação no desenvolvimento econômico do país, em uma época em que as políticas setoriais ainda estavam sendo estruturadas. Desde então, participou diretamente na forma como o Brasil é apresentado ao exterior.

Nas primeiras décadas, a divulgação do país esteve associada ao Carnaval, ao futebol e às praias. Personalidades como Pelé, que se tornou embaixador do turismo brasileiro em 1987, marcaram esse período. A criação do Ministério do Turismo (MTur), em 2003, e o lançamento do Plano Aquarela e da Marca Brasil, em 2005, contribuíram para uma nova fase da promoção internacional, com maior atenção à diversidade dos destinos e à profissionalização do marketing turístico. Gastronomia, patrimônio histórico, natureza, aventura, afroturismo e experiências indígenas, quilombolas e comunitárias passaram a ganhar espaço nas estratégias de divulgação.

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