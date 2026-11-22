A expectativa pelo lançamento de GTA VI, marcado para esta quinta, 19 de novembro, movimentou o comércio eletrônico brasileiro. Ao longo de quase um mês, entre 18 de outubro e 16 de novembro, as vendas de consoles somaram R$ 563,1 milhões, alta de 69% em relação ao mesmo período de 2025. O levantamento foi elaborado pela Confi , ecossistema de confiança para a relação entre marcas e consumidores, por meio de sua solução de inteligência de mercado Neotrust .

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O avanço, porém, não se distribui igualmente entre os aparelhos. Na base de transações capturadas pela Neotrust, que permite identificar os modelos vendidos, os consoles compatíveis com GTA VI – PlayStation 5, em todas as versões, e Xbox Series X e S – registraram crescimento de 16,4% em unidades na comparação anual. Já os demais consoles tiveram queda de 25,1%. Com isso, a participação dos aparelhos compatíveis passou de 77% para 84% das unidades comercializadas.

Para Edson Gagliardi, diretor de Growth da Confi, o comportamento do mercado revela como grandes lançamentos podem influenciar decisões de consumo antes mesmo de o produto chegar às lojas.

“O consumidor não espera necessariamente o lançamento para se preparar para uma experiência. Quando um título mobiliza tanta expectativa, a decisão de compra começa a envolver todo o ambiente necessário para aproveitá-lo. Isso ajuda a explicar por que determinados produtos ganham relevância enquanto outros perdem espaço“, avalia Edson.

Léo Bicalho, Head de Negócios da Neotrust, aponta que o movimento também aparece na evolução dos preços: o valor médio dos consoles compatíveis com o jogo chegou a R$ 4.819, alta de 21,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O resultado indica uma mudança no perfil das vendas, com maior concentração em equipamentos de maior valor e desempenho, além da correlação com o aumento de preços de produtos de tecnologia dependentes de chips de alta complexidade, que estão sendo altamente consumidos pelo mercado de Inteligência Artificial“, analisa.

A pré-venda movimenta o mercado GTA VI



O interesse pelo jogo também se reflete na comercialização antecipada das cópias físicas. Desde a abertura da pré-venda, em junho, os e-commerces monitorados pela Neotrust registraram 12,9 mil unidades vendidas de títulos da Rockstar Games, praticamente todas de GTA VI, com faturamento de R$ 5,2 milhões.

Somente entre 18 de outubro e 16 de novembro, foram comercializadas 9,4 mil cópias físicas do jogo, 73% do total registrado desde o início da pré-venda. A semana de 9 a 15 de novembro concentrou 6,3 mil unidades. Na comparação com 2025, o faturamento estimado da categoria de jogos para videogame avançou 433% no período.

A movimentação também pôde ser observada nos diferentes marcos do calendário de GTA VI. Na primeira semana de pré-venda, entre 29 de junho e 5 de julho, as vendas de consoles compatíveis ficaram 47% acima da média semanal. Na semana anterior ao pré-download, de 2 a 8 de novembro, o avanço foi de 23%. Já entre 9 e 15 de novembro, período que reuniu o pré-download e as promoções de 11.11, as vendas ficaram 125% acima da média.

A semana de promoções de outubro, entre 5 e 11, também registrou desempenho expressivo, com vendas 155% acima da média, mesmo sem um pico correspondente na comercialização do jogo.

De acordo o Head de Negócios da Neotrust, os dados mostram que o calendário de um grande lançamento passa a fazer parte da dinâmica comercial de diferentes categorias.

“É importante observar esse movimento dentro de seu contexto: promoções, condições de pagamento e outros fatores também interferem na decisão de compra. O valor da análise está justamente em identificar como esses estímulos se combinam e em quais momentos produzem mudanças mais perceptíveis no mercado“, conclui Bicalho.

Os relatórios da Confi/Neotrust monitoram a evolução do setor a partir de transações reais realizadas por mais de sete mil lojas parceiras e reúnem análises sobre as compras e o perfil de mais de 85 milhões de consumidores digitais.

Sobre a Confi

A Confi é um ecossistema brasileiro de tecnologia, dados, inteligência e inovação criado para fortalecer a relação entre marcas e consumidores. Sua atuação conecta diferentes etapas da jornada de consumo, transformando informação em decisões, experiências mais eficientes e relações mais confiáveis. Seu propósito é contribuir para um ambiente mais transparente, humano, eficiente e confiável para empresas e consumidores.

O ecossistema é formado por empresas e plataformas com atuações complementares:

A Neotrust produz inteligência de mercado a partir de dados sobre o desempenho e o comportamento do comércio eletrônico brasileiro.

produz inteligência de mercado a partir de dados sobre o desempenho e o comportamento do comércio eletrônico brasileiro. A AfterSale desenvolve soluções para a gestão do pós-venda, incluindo trocas, devoluções, atendimento e logística reversa.

desenvolve soluções para a gestão do pós-venda, incluindo trocas, devoluções, atendimento e logística reversa. O Confi App cria um canal direto de relacionamento com o consumidor final, permitindo compreender experiências de compra e gerar informações relevantes para marcas e varejistas.

cria um canal direto de relacionamento com o consumidor final, permitindo compreender experiências de compra e gerar informações relevantes para marcas e varejistas. O AI Brasil conecta conteúdo, comunidade, empresas, especialistas, eventos e educação com o propósito de democratizar o acesso à inteligência artificial no país. Entre suas iniciativas está o AI Brasil Experience, um dos principais encontros nacionais dedicados ao tema.

conecta conteúdo, comunidade, empresas, especialistas, eventos e educação com o propósito de democratizar o acesso à inteligência artificial no país. Entre suas iniciativas está o AI Brasil Experience, um dos principais encontros nacionais dedicados ao tema. A BeCulture é uma plataforma de inteligência corporativa baseada em IA que transforma o conhecimento gerado pelas empresas em uma memória viva e acessível. A solução conecta documentos, reuniões, decisões, métricas e ferramentas para apoiar comunicação, criação, gestão de pessoas e decisões estratégicas com contexto, governança e segurança.

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