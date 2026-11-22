Cerca de trinta alunos das turmas do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Prefeito Antônio Zanaga simularam uma sessão ordinária no papel de vereadores por um dia no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Os estudantes da escola localizada no bairro Antônio Zanaga debateram questões enfrentadas no dia a dia e proposituras de autoria própria durante a participação no projeto Câmara Jovem.

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A sessão simulada foi a última etapa do programa. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Edson Rodrigues Cardoso (presidente), Lavínia dos Santos Vieira (primeira secretária) e Matheus Alexandre Calligaris Rodrigues (segundo secretário). Foram discutidos dois projetos de lei, dois requerimentos, uma indicação e uma moção.

Durante o uso da palavra o vereador Thiago Brochi (PL) comentou a participação ativa dos jovens na construção de políticas efetivas para a população. “Hoje vocês estão tendo a experiência de ocupar os espaços onde os vereadores decidem o futuro da cidade. É muito importante que vocês continuem ativos na participação política para que as decisões tomadas aqui, melhorem a vida de cada um de vocês”, comentou.

O vereador Renan de Angelo (Podemos) destacou a relevância do projeto para o desenvolvimento dos jovens e estimular a cidadania. “Todos nós temos áreas de interesse nas quais nos aprofundamos, desta forma é vemos aqui pessoas trazendo demandas e temas variados, enriquecendo o debate e estimulando o desenvolvimento da nossa cidade. Continuem observando os problemas ao redor de vocês e cobrem os agentes políticos por mudanças”, discursou.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

Turma fez o debate

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– Projeto de lei de autoria do vereador Victor Hugo Freitas da Silva que estabelece diretrizes para a garantia dos direitos dos moradores de Americana ao acesso aos serviços públicos de abastecimento de água e saneamento básico. Aprovado por unanimidade.

– Projeto de lei de autoria da vereadora Chaeni Franciny dos Santos que dispões sobre a aplicação de multas e medidas administrativas a infratores por atos de crueldade contra animais. Foi aprovado por unanimidade.

– Requerimento de autoria do vereador Edson Rodrigues Cardoso, que solicita informações sobre obras de reforma dos filtros das Estações de Tratamento de Água e à implantação da ETA Modular Compacta. Aprovado por unanimidade.

– Requerimento de autoria do vereador Edson Rodrigues Cardoso pedindo informações sobre a fiscalização da conservação dos ônibus que compõe a Linha 112 do sistema público de transporte. Aprovado por unanimidade.

– Indicação de autoria do vereador Wanderson Nathan Figueiredo Martins pedindo a realização de estudos técnicos para a instalação de rede de internet sem fio (wi-fi) em espaços públicos no bairro Antônio Zanaga. Aprovado por oito votos favoráveis e sete contrários.

– Moção de apelo ao Governo do Estado de São Paulo, à Artesp e à concessionária que administra a Rodovia Anhanguera, de autoria do vereador Matheus Alexandre Calligaris Rodrigues, para a realização de obras de ampliação das vias correspondentes e a construção de viadutos e passagens elevadas de pedestres. Aprovada por unanimidade.

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