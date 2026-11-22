Qual o Melhor café de São Paulo? A Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI) divulgou nesta quarta-feira (18) a lista com os nomes dos 50 finalistas do “25º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo”. A cerimônia de premiação será realizada em 27 de novembro na sede do Instituto Biológico (IB), na Capital.

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Na edição deste ano, a CATI recebeu 395 amostras, produzidas por cafeicultores de 80 municípios paulistas. Foram ranqueados os 40 cafés mais bem pontuados da espécie arábica – nas categorias natural, cereja descascado, fermentado e orgânico –, e os dez melhores da espécie canephora (conilon e robusta) natural.

Além da CATI, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), também participam da organização do certame a Câmara Setorial de Café; a Diretoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro); a Defesa Agropecuária; a Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (APTA), por meio da APTA REGIONAL, do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e do Instituto Agronômico (IAC); a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag); com apoio de sindicatos e associações do setor.

Melhor café de São Paulo- Saiba quais são os finalistas e seus respectivos municípios: https://tinyurl.com/4epaw68c.

Serviço Melhor Café de São Paulo

Cerimônia de premiação do 25º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo

Quando: 27/11/2026

Onde: IB-APTA, situado na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana, São Paulo (SP)

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