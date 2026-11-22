Escolas de Americana recebem selo do Programa Nacional Educação Que Transforma do SEBRAE

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Cinco escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de Educação de Americana receberam, esta semana, o selo de Escola Parceira – Educação Empreendedora 2026 entregue pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-SP) por meio do Programa Nacional Educação Que Transforma. Todos os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) de Americana foram contemplados, com mais de 2 mil estudantes beneficiados.

O selo reconhece o compromisso dessas instituições com o programa de Educação Empreendedora, criado para fomentar a educação e a cultura empreendedora desde os primeiros anos escolares, considerando a autonomia do estudante e o desenvolvimento de atributos e atitudes essenciais para a gestão da própria vida.

Em Americana, a iniciativa foi desenvolvida ao longo do ano nos CIEPs Philomena Magaly Makluf Rossetti (São Vito), Oniva de Moura Brizola (Zanaga), Anísio Spínola Teixeira (São Jerônimo), Octávio César Borghi (Cidade Jardim) e Prof.ª Maria Nilde Mascellani (Jaguari), abrangendo um total de 2014 estudantes dos 1º aos 5º anos.

A proposta incluiu a participação em atividades literárias, filmes e dinâmicas com o objetivo de levar os estudantes a refletirem sobre valores, atitudes empreendedoras, cidadania, ética, sustentabilidade, diversidade e a busca do autoconhecimento.

“A educação empreendedora se integra ao Sistema de Ensino adotado pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi, estimulando o pensamento crítico construtivo, o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita e de planejamento e resolução de problemas, além de fortalecer habilidades socioemocionais e contribuir com a melhoria do desempenho pedagógico dos nossos estudantes”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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