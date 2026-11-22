Dois nomes em ascenção em Americana buscam os caminhos para alçar voos mais altos em 2028. Leco Soares (Podemos) e Thiago Brochi (PL) têm buscado se posicionar para serem alternativas viáveis para o eleitor e para outros players da política da cidade.

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Leco tem um partido para chamar de seu- e Podemos- e Brochi tende a ter também consigo a Federação União PP. Ele aposta na amizade do senador eleito Derrite (PP) para garantir a legenda. Brochi esteve na campanha de Ricardo Molina (Republicanos) para deputado estadual, mas sua grande aposta seguirá sendo Derrite.

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