Fast Treino leva modelo de treinos de 36 minutos à Avenida Paulista

Leia + sobre esportes

A Fast Treino, rede de academias inteligentes que aposta em circuitos full body de até 36 minutos, inaugurou, no dia 15 de novembro, uma operação localizada na Avenida Paulista, 1.776, na Bela Vista, entre as estações Trianon-Masp e Consolação do metrô. A unidade representa um novo passo na expansão da rede em São Paulo, após o sucesso da experiência do showroom em Alphaville. A chegada à Paulista leva o modelo de treinamento da marca a uma das principais regiões financeiras e culturais da capital.

A inauguração contou com a presença da influenciadora e fisiculturista Vivi Walker e do influenciador Breno Aceti, que estiveram na unidade para receber o público. Durante a semana de abertura, a rede oferece condições especiais aos novos alunos. A academia também aceita Wellhub e TotalPass, conforme os limites de acesso de cada plano, e oferece acesso avulso a partir de R$ 39,90.

“Com funcionamento 24h por dia, todos os dias da semana, o circuito foi desenvolvido para facilitar o acesso à atividade física. O método da Fast Treino é 100% guiado por máquinas e suporte via aplicativo, garantindo autonomia e praticidade ao aluno. Não é necessário agendamento prévio, o caminho é entrar, treinar e sair, sem atrapalhar a rotina”, afirma Leandro Aguiar, fundador e CEO da Fast Treino.

O novo espaço teve investimento de R$ 3 milhões e opera no modelo MAX, com cerca de mil m², 72 máquinas em 12 boxes, com ambientação imersiva de iluminação em LED RGB. Para os franqueados, a operação enxuta, com um professor por turno, busca ampliar a eficiência do negócio. Para os consumidores, o modelo aposta na chamada superproximidade, levando serviços de atividade física para regiões em que o tempo e a conveniência são fatores cada vez mais relevantes na rotina.

Setor fitness em crescimento

A chegada da Fast Treino à Avenida Paulista ocorre em um mercado que vem ampliando sua presença no país. Segundo o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF), o número de centros de atividades físicas no Brasil quase triplicou em dez anos, passando de 22.581 CNPJs ativos em 2015 para 62.718 em julho de 2025. O Sudeste concentra a maior parcela desses estabelecimentos, enquanto o estado de São Paulo responde sozinho por quase 25% do total nacional.

“São Paulo é o berço da marca. Como empreendedor, vejo o potencial do estado na valorização do segmento de saúde e bem-estar e, como consumidor, enxergo a possibilidade de investir em algo muito precioso: nosso tempo. A chegada à Paulista aproxima a rede do público, integra as ruas ao estilo de vida e valoriza o tempo do cliente. A estratégia é levar o método a regiões onde as pessoas vivem sempre com pressa, mas precisam dar uma pausa na vida”, destaca o CEO.

Presente no franchising desde abril, a Fast Treino já soma 10 unidades, entre comercializadas e em implantação, e projeta faturamento de R$ 10 milhões nos primeiros três meses de 2027. O modelo de negócio foi desenvolvido para ocupar espaços a partir de 40 m² e conta com cinco formatos adaptáveis a diferentes metragens, com investimentos que variam de R$ 400 mil a R$ 2 milhões.

Serviço

Endereço: Fast Treino Av. Paulista – Av. Paulista, nº 1776 – Bela Vista, SP

Horário de funcionamento: 24h por dia, todos os dias da semana

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP