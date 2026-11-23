Com show de Salgadinho, Prefeitura realiza evento Batuque d’Santa no domingo (29)

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza no domingo (29) um evento inédito no Município: o Batuque d’Santa, com o cantor Salgadinho como atração principal. A programação começa às 12 horas, no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, e reunirá diversas atrações musicais em um dia dedicado ao samba e ao pagode.

A entrada é gratuita, e o público poderá colaborar com a doação de 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será feita pelo Projeto Tamojunto e os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

Salgadinho sobe ao palco às 19 horas. Com mais de 30 anos de trajetória na música, o “Gatinho do Pagode” se consolidou na década de 90 como líder do grupo Katinguelê, do qual saiu nos anos 2000 para seguir carreira solo.

Entre seus principais sucessos estão “No Compasso do Criador”, “Engraçadinha”, “Inaraí” e “Lua Vai”. Recentemente, o artista também emplacou os projetos “Amigos do Pagode 90”, que resgata os clássicos musicais daquela década, e “Casa do Salgado”, que reúne grandes nomes do samba.

Outras atrações musicais também integram o evento. A programação completa será divulgada em breve.

O Batuque d’Santa é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio dos projetos Samb’Ajuda e Tamojunto.



Serviço

Batuque d’Santa

Data: 29 de novembro (domingo)

Horário: a partir das 12 horas

Local: Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini” — Rua João Lino, 362, Centro

Entrada gratuita

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