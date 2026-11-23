O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realiza, na manhã desta segunda-feira (23), a substituição de uma bomba de recalque responsável pelo bombeamento de água do Centro de Reservação CR-2, no Centro, para o CR-5, que atende os bairros Jardim Ipiranga e Vila Dainese.

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A intervenção faz parte dos trabalhos de manutenção e melhoria operacional do sistema, diante do desgaste natural do equipamento e da redução gradativa de sua vazão. A medida busca preservar a eficiência do bombeamento e garantir a continuidade do serviço.

DAE alerta

Durante a realização dos trabalhos, pode ocorrer uma intermitência leve e temporária no abastecimento da Vila Dainese.