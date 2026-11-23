A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) decidiu suspender os registros de cinco companhias abertas esta segunda-feira. Se destacam a Ambipar (#AMBP3)- de Nova Odessa- e o BRB- Banco de Brasília, por atraso superior a 12 meses na entrega de informações.

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De acordo com decisão divulgada nesta segunda-feira (23), a autarquia aplicou a medida prevista na Resolução nº 80 após as empresas descumprirem por mais de um ano a obrigação periódica de prestação de informações ao regulador; enquanto durar a suspensão, os valores mobiliários dessas companhias ficam impedidos de ser admitidos à negociação na B3 e em mercados organizados.

CVM, Ambipar e crises

A Ambipar enfrenta crise financeira desde 2025 e acumula queda do valor das ações superior a 62% em 12 meses (com ações cotadas a R$ 0,11). Já o Banco BRB, envolvido nas pendências do caso Banco Master, tem papéis recuando 75% no período, negociados a R$ 1,89. Também tiveram seus registros suspensos pela comissão a Environmental ESG Participações, a Refinaria de Petróleos de Manguinhos (ambas em processo de recuperação judicial) e a concessionária K-Infra Rodovia do Aço.