CPFL Paulista alerta para golpes envolvendo contas de energia no fim de ano

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A chegada do fim de ano, marcada pelo pagamento do 13º salário, pelas compras de Natal e pela maior circulação de recursos na economia, também é um momento para redobrar a atenção com a segurança financeira. Entre os cuidados necessários estão as tentativas de golpes que utilizam indevidamente o nome de empresas prestadoras de serviços essenciais. Diante desse cenário, a CPFL Paulista reforça orientações para ajudar seus clientes a identificar abordagens suspeitas e evitar prejuízos envolvendo o pagamento de contas de energia.

Entre as práticas que exigem atenção estão contatos de criminosos que podem se apresentar como eletricistas ou representantes da distribuidora, seja presencialmente, por telefone ou aplicativos de mensagens. Nessas abordagens, os golpistas podem alegar a existência de contas em atraso e ameaçar interromper imediatamente o fornecimento de energia caso o consumidor não realize um pagamento por Pix ou transferência bancária. Outra prática envolve o envio de boletos falsos que reproduzem a aparência das faturas oficiais.

A CPFL Paulista reforça que o desligamento por falta de pagamento não ocorre de forma repentina. Conforme as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), os clientes devem ser notificados previamente sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento. Assim, ameaças de corte imediato acompanhadas de exigência de pagamento na hora são sinais de alerta.

A distribuidora também reforça que seus profissionais não realizam cobranças, não recebem pagamentos e não solicitam transferências ou chaves Pix durante atendimentos presenciais.

Atenção às abordagens presenciais

Os profissionais da CPFL Paulista atuam uniformizados, utilizam crachá e veículos identificados com a marca da distribuidora ou de empresas prestadoras de serviço autorizadas. Durante as atividades de rotina, as equipes não precisam entrar no interior das residências, sendo necessário apenas o acesso ao medidor de energia.

Caso tenha dúvidas sobre a identidade de um profissional ou a legitimidade de uma visita, o cliente deve solicitar a identificação e confirmar as informações diretamente pelos canais oficiais da empresa antes de permitir o acesso ao imóvel.

Cuidados que ajudam a evitar golpes

Além da atenção às abordagens presenciais, a CPFL Paulista recomenda algumas medidas simples de prevenção:

– Desconfie da urgência: cobranças acompanhadas de ameaças de corte imediato ou pressão para pagamento são sinais de alerta;

– Confira os dados antes de pagar: verifique se o beneficiário da cobrança é a CPFL Paulista e consulte a existência de débitos pelos canais oficiais;

– Evite links e sites desconhecidos: emita a segunda via da conta exclusivamente pelo aplicativo ou site da distribuidora, sem utilizar links recebidos por mensagens ou e-mails suspeitos;

– Proteja suas informações: não compartilhe dados pessoais, senhas ou códigos recebidos por SMS com terceiros;

– Não realize pagamentos a desconhecidos: profissionais da distribuidora não solicitam transferências bancárias ou Pix durante atendimentos;

– Oriente familiares: converse sobre esses cuidados, especialmente com pessoas idosas ou que tenham menor familiaridade com ferramentas digitais.

O que fazer diante de uma suspeita?

Ao identificar uma abordagem suspeita, a principal orientação é não realizar pagamentos e confirmar a situação diretamente com a CPFL Paulista. Se necessário, a Polícia Militar pode ser acionada pelo telefone 190.

Caso o consumidor já tenha realizado uma transferência, é importante procurar imediatamente a instituição financeira. Para pagamentos via Pix, é possível solicitar a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED), procedimento que pode ajudar na tentativa de recuperação dos valores.

Também é recomendado registrar um boletim de ocorrência, preservar comprovantes, mensagens e números utilizados na abordagem e comunicar a situação à distribuidora.

Canais oficiais da CPFL

A CPFL Paulista reforça que, independentemente da época do ano, a melhor forma de evitar prejuízos é confirmar qualquer cobrança, débito ou informação sobre o fornecimento de energia diretamente com a empresa.

Os consumidores podem consultar contas, emitir segunda via, negociar débitos e solicitar outros serviços pelos seguintes canais:

Aplicativo: CPFL Energia (Android e iOS)

CPFL Energia (Android e iOS) Site: cpfl.com.br

cpfl.com.br Central de Atendimento: 0800 010 10 10

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