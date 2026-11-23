DAE realiza limpeza de nova adutora e abastecimento de água poderá ser alterado na Zona Leste

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que o abastecimento de água em bairros da Zona Leste poderá sofrer alterações na próxima terça-feira (24), das 8h às 21h.

A oscilação no fornecimento decorre da execução da quinta etapa de limpeza e desinfecção da nova adutora recém-instalada pela autarquia. Durante o procedimento é necessário interromper o fornecimento de água para garantir a eficácia do trabalho, indispensável para a ativação da nova rede de distribuição

A intervenção poderá afetar os bairros Cândido Bertine, Cidade Nova, Dona Regina, Esmeralda, Ferrarezi, Jardim das Orquídeas, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Jardim Pérola, Nova Conquista, Planalto do Sol, São Camilo e Zabani.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água durante o período, recomendando que a reserva das caixas d’água seja utilizada estritamente para o essencial de modo a minimizar eventuais transtornos

Durante o serviço, a água utilizada na limpeza da tubulação será descartada em um ponto de descarga ao lado dos reservatórios do Jardim das Palmeiras, na Avenida da Amizade.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com o DAE pelos canais de atendimento: 0800 770 3459 ou WhatsApp (somente mensagens de texto): (19) 9 9992-6848.

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