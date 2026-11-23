A confeiteira Beatriz da Silva domingos, 28, moradora do Parque da Liberdade em Americana, luta desde 2025 contra o linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Ela só foi diagnosticada este ano, teve toda sua rotina alterada e agora busca apoio para diminuir os custos do tratamento. Beatriz trabalha atualmente com a noiva vendendo doces que produzem juntas.

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19982249356 Chave pix para ajudar Beatriz

Abaixo o depoimento de Beatriz feito ao NM

Ano passado estava sentindo febre, suor noturno, coceiras, apatia, tive anemia profunda,fiquei internada recebi bolsas de sangue, ferro , emagreci 36kg. Após ter ido na defensoria com a minha familia começaram investigar melhor pois so me dava medicamento e eu voltava pra casa…Esse ano, fui diagnóstica com linfoma de Hodgkin, é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Desde então, minha rotina mudou completamente.

Vieram as sessões de quimioterapia, os medicamentos, os exames, as preocupações com a imunidade e tantos efeitos colaterais que nem sempre são fáceis de explicar…estou fazendo tratamento ainda..não foi fácil ver minha rotina, meus planos e até minha relação com as pessoas mudarem por causa do tratamento. Houve dias em que me senti muito cansada, dias de medo, insegurança e momentos em que tudo o que eu queria era voltar a ter minha vida de antes.,

E todo esse tempo acumulou despesas e contas pesando no meu bolso, da minha noiva e da minha família.. peço oração para que eu consiga vencer essa, batalha. Não está sendo nada fácil, Enfrentei prisão de ventre, enfrento enjoo, cansaço intenso, fraqueza, alterações no paladar, falta de apetite, sensibilidade a cheiros.

Coisas simples do dia a dia passaram a exigir muito mais de mim.mas eu creio que vou vencer

Tenho me apegado demais em Deus, porque só ele que dá forças pra gente, sei que tem outras pessoas passando por isso e gostaria de dizer pra elas procurar a se apegar com ele, pois só ele que dá força pra gente vencer um dia de cada vez.