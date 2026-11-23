O vereador Arnaldo Alves é autor do Projeto de Lei Complementar nº 16/2026, que propõe restabelecer em 15 anos o limite máximo de fabricação dos veículos utilizados no serviço de transporte escolar em Santa Bárbara d’Oeste. A proposta altera dois dispositivos da Lei Complementar nº 92/2010, que regulamenta essa atividade no Município.

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Além de modificar o inciso I do artigo 20, estabelecendo que os veículos destinados ao transporte escolar deverão ter, no máximo, 15 anos de fabricação, prevê a mesma exigência para veículos substitutos, conforme alteração do inciso II do artigo 13. Nesses casos, o veículo deverá ser semelhante ao substituído e apresentado para vistoria da Coordenadoria de Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano e Sistema Viário no prazo de 24 horas.

Arnaldo defende projeto

Na justificativa, Alves explica que a proposta busca retomar o limite originalmente previsto na legislação municipal. Quando a Lei Complementar nº 92 foi aprovada, em 2010, a idade máxima permitida era de 12 anos. Posteriormente, a Lei Complementar nº 327, de 17 de agosto de 2022, ampliou esse limite para 17 anos. Com a nova proposta, o parlamentar pretende estabelecer novamente o parâmetro de 15 anos, sem modificar as demais exigências legais aplicáveis ao transporte escolar.

O parlamentar ressalta, ainda, que a alteração da idade máxima dos veículos não dispensa o cumprimento das demais normas de segurança, vistoria e autorização necessárias para a prestação do serviço.

O PLC 16/2026 segue em análise pelas comissões permanentes da Câmara Municipal e deve ser votado em no máximo 90 dias, prazo que pode ser prorrogado pelo pedido de parecer. Caso aprovado, entrará em vigor na data de sua publicação, com a revogação da Lei Complementar nº 327/2022.

Marcelo Cury cobra melhorias urgentes na Rodovia SP-306

O vereador Marcelo Cury cobra providências para melhorar as condições de tráfego da Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), importante via de ligação entre Santa Bárbara d’Oeste, Capivari e o bairro Santo Antônio do Sapezeiro.

Na manhã desta terça-feira (17), o parlamentar esteve no trecho da rodovia e constatou problemas na pavimentação, como buracos e ondulações, que comprometem a segurança dos motoristas e aumentam os riscos de acidentes.

Diante da situação, Marcelo Cury está elaborando uma Moção de Apelo ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando a realização de melhorias urgentes na via, especialmente nos pontos que apresentam maiores problemas na pista.

O vereador destaca que a rodovia possui grande importância para o deslocamento diário de moradores, trabalhadores e demais usuários, sendo fundamental garantir condições adequadas de trafegabilidade.

“Estamos falando de uma rodovia importante, utilizada diariamente por muitas pessoas. Buracos e ondulações representam riscos reais para quem trafega pelo local. Nosso pedido ao DER é para que sejam tomadas providências o quanto antes, evitando acidentes e, principalmente, preservando vidas”, destaca o parlamentar.

A iniciativa reforça a preocupação do vereador com a segurança viária e a necessidade de investimentos na manutenção das rodovias que atendem a população da região. Segurança nas estradas é prioridade, comentou Cury.