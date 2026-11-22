PAT disponibiliza 100 vagas de emprego
Leia + sobre economia, emprego e mercado
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 100 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de Produção – Com Experiência 10
Auxiliar de contabilidade (Assistente Fiscal) – Com Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 1
Borracheiro (Auxiliar) – Sem Experiência 1
Eletricista de manutenção eletroeletrônica – Com Experiência 2
Estoquista – Com Experiência 1
Etiquetador – Com Experiência 1
Gerente de Loja – Com Experiência 1
Mecânico Montador – Com Experiência 4
Técnico de Manutenção Eletrônica de Máquinas com comando numérico – Com Experiência 3
Técnico de Manutenção Industrial – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 8
Vendedor Interno – Sem Experiência 6
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP