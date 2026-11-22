Sem tempo? Microtreinos podem ajudar a combater o sedentarismo

Leia + sobre esportes

A falta de tempo está entre os motivos mais comuns para adiar a prática de exercícios físicos. Entre compromissos profissionais e responsabilidades pessoais, muitas pessoas têm dificuldade para encaixar a academia na agenda. Uma alternativa que vem despertando interesse é o microtreino, modalidade baseada em sessões curtas de atividade física, geralmente entre um e 15 minutos, realizadas em diferentes momentos do dia.

Conhecida internacionalmente como “exercise snacks”, a proposta consiste em aproveitar pequenos intervalos para subir escadas, caminhar, fazer agachamentos ou realizar exercícios de mobilidade. A estratégia ajuda a interromper longos períodos de inatividade e pode favorecer o condicionamento cardiovascular, o fortalecimento muscular e o aumento do gasto energético diário.

Para Leandro Twin, professor de Educação Física, especialista em treinamento e embaixador da BlueFit, essa pode ser uma alternativa interessante para quem encontra dificuldades para manter uma programação regular. “Muitas pessoas acreditam que só vale a pena treinar quando conseguem reservar uma hora inteira para isso. Os microtreinos mostram que é possível aproveitar pequenos intervalos para se exercitar e começar a construir uma rotina mais ativa. São uma boa opção, principalmente para quem está dando os primeiros passos para sair do sedentarismo”, explica.

Quais são os benefícios dos microtreinos?

Mesmo em períodos curtos, as sessões podem favorecer a saúde cardiovascular, a mobilidade e o equilíbrio, além de contribuir para o aumento do gasto energético diário. Atividades como caminhar e subir escadas ajudam a interromper longos períodos de inatividade e estimulam o corpo a se movimentar mais.

Já para trabalhar a força muscular, é importante incluir exercícios que proporcionem maior estímulo aos músculos, como agachamentos, flexões e outros movimentos que utilizem o peso do próprio corpo. Dessa forma, é possível aproveitar os pequenos intervalos do dia para trabalhar diferentes capacidades físicas.

“Quem trabalha sentado, por exemplo, pode aproveitar o intervalo entre reuniões para caminhar, subir alguns lances de escada ou fazer exercícios simples, como agachamentos. São pequenas iniciativas que, quando incorporadas ao cotidiano, ajudam a diminuir o tempo de inatividade e podem contribuir para uma rotina mais ativa”, destaca Twin.

Microtreino substitui a academia?

A resposta depende dos objetivos de cada pessoa. Para quem busca hipertrofia, desenvolvimento de força, melhora da performance esportiva ou preparação para competições, os programas de treinamento estruturados continuam sendo fundamentais. Eles permitem controlar variáveis como carga, intensidade, volume e recuperação, aspectos importantes para alcançar resultados específicos.

Na avaliação do especialista, os microtreinos funcionam melhor como complemento. “Eles podem ser muito úteis em semanas mais corridas, quando a pessoa não consegue cumprir sua programação habitual. Também ajudam a manter o corpo ativo entre os treinos de musculação, corrida ou outras modalidades”, afirma.

Para começar, não são necessários equipamentos ou grandes preparações. Caminhar durante uma pausa no trabalho, fazer agachamentos enquanto o café fica pronto ou utilizar as escadas em vez do elevador são algumas possibilidades. Pessoas com limitações de saúde ou restrições médicas devem buscar orientação profissional antes de iniciar qualquer atividade.

Twin ressalta que a regularidade deve orientar a escolha: “O microtreino é uma alternativa interessante para quem precisa se movimentar mais, mas não substitui um programa de exercícios quando existem objetivos específicos. Se houver tempo para um treino completo, ótimo. Nos dias mais corridos, aproveitar alguns minutos para se exercitar também é uma boa escolha. O importante é encontrar uma frequência compatível com a própria realidade”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP