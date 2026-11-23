Mega Leilões oferta aeronave Cessna 350 Corvalis com lance inicial de US$ 364 mil

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A Mega Leilões realiza, no dia 26 de novembro de 2026, o leilão on-line de uma aeronave Cessna 350 Corvalis, ano 2007, de prefixo PP-LUZ. O lance inicial é de US$ 364 mil, com conversão para reais pela cotação PTAX de venda do Banco Central do Brasil do dia 25 de novembro de 2026.

Fabricado pela Cessna Aircraft, o modelo LC42-550FG conta com quatro assentos, sendo um destinado ao piloto e três aos passageiros, e é equipado com motor Continental IO-550-N37B. Entre os componentes e equipamentos relacionados no edital estão o sistema aviônico Garmin G1000 NAV/COM/GPS, transponder, TCAS e Storm Scope, além de hélice McCauley.

A aeronave está hangarada no Aeroporto de Jataí, em Goiás, e será comercializada no estado físico e documental em que se encontra. O edital informa que o certificado de aeronavegabilidade está vencido e que a situação de aeronavegabilidade está suspensa. Portanto, o equipamento não apresenta condições técnicas e operacionais para voo no momento.

Caberá ao comprador providenciar e arcar com os custos necessários à transferência patrimonial, remoção e transporte, regularização documental e recuperação das condições de aeronavegabilidade. Também serão de sua responsabilidade os débitos de hangaragem, estimados em aproximadamente R$ 30 mil, além de eventuais despesas com licenças, certificados e manutenção.

O leilão será realizado exclusivamente pela internet, a partir das 16h, por meio do portal da Mega Leilões. O pagamento poderá ser feito à vista ou por operação de leasing junto à Organização Bradesco, mediante aprovação prévia de crédito. Em ambas as modalidades, há incidência de comissão de 5% sobre o valor do arremate.

Os interessados podem consultar as informações completas, o edital e as condições de participação no site da Mega Leilões. A visitação à aeronave deverá ser agendada previamente.

Serviço

Leilão: Aeronave Cessna 350 Corvalis – 2007

Data: 26 de novembro de 2026

Horário: 16h

Modalidade: On-line

Lance inicial: US$ 364 mil

Localização do bem: Aeroporto de Jataí (GO)

Informações e participação: www.megaleiloes.com.br

Agendamento de visitas: (11) 3149-4600 ou [email protected]

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