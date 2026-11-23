O tema saúde é o que mais preocupa o morador de Nova Odessa segundo pesquisa feita pela Memento Consultoria este mês em toda a cidade. Para 39,5% dos moradores da cidade, a saúde é o maior problema a ser enfrentado pela gestão Leitinho Schooder (PSD) neste final de segundo mandato.
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Apesar de estar ‘alta’, a reclamação está abaixo do observado em levantamentos anteriores. O tema está dentro da média esperada para uma cidade do interior paulista.
Zeladoria ‘mata’ avaliação
Leitinho tem uma avaliação de média a ruim entre o eleitor de Nova Odessa, com o tema zeladoria (limpeza, asfalto e iluminação) estando bem alto nas reclamações. Para 18,5% da população, a cidade anda ‘mal cuidada’.
Violência 6.7%
Transporte 8.0%
Água Enchente 4.2%
Emprego Desenvolvimento 5.5%
Saúde 39.5%
Educação 2.1%
Moradia 0.8%
Lazer 2.1%
Zeladoria 18.5%
Administração/políticos 8.0%
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