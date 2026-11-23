Ladrões decidiram tacar o terror ao longo do feriado em Nova Odessa, mas acabaram se dando mal após ações da Polícia Militar. O primeiro caso foi ainda na quinta-feira na vila Azenha e o segundo neste domingo, no jardim Bela Vista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Nos dois casos, os ladrões agiram de forma individual invadindo casas. O da noite deste domingo foi na rua Eduardo Leekning- Jardim Bela Vista, com o homem de 44 anos detido.

Ladrões detidos

Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de furto em residência. As equipes acessaram o imóvel e, durante a averiguação, localizaram o rapaz escondido em uma quadra existente na propriedade. Ao ser abordado, o homem relatou que havia se escondido ao perceber a presença policial.

Durante a busca pessoal, foram encontrados diversos objetos acondicionados em uma mochila, entre eles alicates, chaves de fenda, chaves de boca, ferramentas manuais, aparelho celular, carteira, óculos, cordas, dinheiro e um objeto semelhante a uma arma de fogo ou de pressão.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Segundo caso, ainda na quinta-feira

Foi na rua Antônio Carrión- Vila Azenha, o homem indiciado tem 31 anos. Ainda na tarde da quinta (19), policiais militares, deram apoio a ocorrência de tentativa de furto a residência. Um homem havia arrombado uma janela do imóvel e separado diversos objetos para subtração, entre eles uma televisão, um notebook, um videogame e joias, fugindo antes da chegada da equipe. Durante diligências pelas imediações, os policiais localizaram um homem com as características informadas, que estava sendo agredido por populares.

Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido. Durante a busca pessoal, foram encontrados uma pulseira de ouro e R$ 6,00 em moedas, posteriormente reconhecidos pela vítima como de sua propriedade.

O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada, permanecendo preso à disposição da Justiça.