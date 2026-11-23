Natal Solidário da Praça da Fraternidade chega dia 20/12- Mais um ano se aproxima e com ele chega a magia que transforma vidas, espalhando carinho, esperança e união! Uma tradição construída por muitas mãos, com amizade, solidariedade e o desejo de levar alegria às crianças da nossa comunidade.

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Natal Solidário 2026

📅 20 de dezembro

⏰ A partir das 09h00

📍 Saída da Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz.

Nossa carreata vai percorrer as ruas levando bolas, sacolinhas de doces e muitos sorrisos! Mais do que uma entrega, o nosso principal objetivo é que as crianças não percam a magia e o espírito do Natal — que elas possam sentir e aproveitar essa magia, nem que seja por algumas horas, transformando esse dia em um momento inesquecível e cheio de amor.

Contamos com muitos voluntários que tornam esse movimento possível a cada edição, e você também pode fazer parte dessa corrente do bem:

🙌 Seja voluntário no dia: venha somar forças na carreata e na entrega das bolas e sacolinhas.

🍬 Faça doações de doces: ajude a deixar as sacolinhas ainda mais especiais.

👕 Adquira a camiseta oficial da 18ª edição: apoie o projeto e vista essa causa com a gente!

Quem quiser participar e espalhar esse gesto de amor será muito bem-vindo! Juntos, vamos fazer um Natal ainda mais especial para as nossas crianças! 💜

Chave pix para doações:

[email protected]

Dúvidas e informações: 1999417-3010