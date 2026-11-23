35,6 milhões de brasileiros são considerados caçadores de desconto
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Buscar uma boa oportunidade de compra é um hábito cada vez mais presente entre os brasileiros. Um novo estudo da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, identificou que existem 35,6 milhões de brasileiros com perfil de caçadores de desconto, número 3,4% maior que o registrado em 2025. Os achados mostram um público conectado que incorpora o desconto à sua estratégia de compra. Realizado por meio do Insights Hub, plataforma para análise de dados e segmentação de audiências da datatech, o levantamento mostra, também, que o comportamento ganhou ainda mais força no ambiente digital. Em 2026, 83,6% dos caçadores de desconto também são considerados compradores online, um avanço de 5,4 pontos percentuais, ou 6,9%, na comparação anual.
A CMO e Vice-Presidente de Marketing Solutions, Giovana Giroto, explica que mais do que procurar pelo menor preço, os dados apontam para um consumidor atento às oportunidades e que transita por diferentes categorias e oferece uma oportunidade para as empresas entenderem para quem ela precisa comunicar suas ofertas. Entre os caçadores de desconto, 52,3% têm afinidade com compras de artigos de moda, 37,4% com food delivery e mercado e 35,3% com a Black Friday.
“O desconto não precisa ser entendido apenas como uma forma de gastar menos, mas como parte de uma decisão de compra mais consciente e estratégica. É um consumidor que pesquisa, compara alternativas, acompanha oportunidades e escolhe o momento que considera mais vantajoso para comprar. Para as marcas, entender esse comportamento é uma oportunidade de tornar a comunicação e as ofertas mais relevantes para cada público”, explica Giroto.
Desconto atravessa diferentes faixas de renda
O perfil identificado pelo estudo também está distribuído por diferentes níveis de renda. Seis em cada 10 caçadores de desconto têm renda mensal de até R$ 4 mil, enquanto 13% recebem mais de R$ 10 mil por mês. Em relação a 2025, as duas faixas de renda de até R$ 4 mil perderam participação, enquanto todas as faixas acima desse valor avançaram.
Cerca de 39,9% dos caçadores de desconto estão nas faixas de renda acima de R$ 4 mil, enquanto apenas 11,5% da população brasileira ganha isso. Entre os que recebem mais de R$ 10 mil, a diferença também chama atenção: são mais de 10% entre os caçadores de desconto, contra 2,5% na população geral. Confira o detalhamento no gráfico abaixo:
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Segundo Giroto, a distribuição ajuda a ampliar a leitura sobre esse consumidor: “Buscar descontos não é um comportamento restrito a uma única faixa de renda. Para diferentes públicos, encontrar uma condição vantajosa pode fazer parte do planejamento da compra e da busca pelo melhor aproveitamento do orçamento disponível”, avalia a CMO da datatech.
Geração Z mais do que triplica participação dentro do grupo
Os Millennials são maioria entre os caçadores de desconto em 2026, representando quase metade (47,3%) desse público. Mas a principal mudança em relação ao ano passado aparece entre os mais jovens: a participação da Geração Z mais que triplicou, saindo de 5,6% em 2025 para 18,2% em 2026, alta de 12,6 pontos percentuais. Os dados indicam um perfil que vem ganhando força entre consumidores dessa faixa, especialmente entre uma geração altamente conectada e acostumada a pesquisar, comparar e aproveitar oportunidades de compra. Os detalhes estão no gráfico abaixo:
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Inteligência de dados transforma oportunidade em relevância
Para varejistas e anunciantes, ao cruzar afinidades de consumo com informações socioeconômicas e financeiras, é possível identificar públicos mais aderentes a determinadas categorias, produtos e momentos de compra.
Para a Vice-Presidente de Marketing Solutions da datatech, compreender quem são esses consumidores permite ir além de campanhas amplas baseadas exclusivamente na oferta de preço. “Quando entendemos que existem diferentes perfis por trás da busca por descontos, as marcas conseguem ser mais precisas. Isso vale tanto para segmentar melhor suas próprias bases de clientes quanto para estruturar campanhas de mídia qualificadas, conectando uma oferta a quem realmente tende a enxergar valor naquela oportunidade. O resultado é uma comunicação mais relevante para o consumidor e mais eficiente para o negócio”, conclui Giovana Giroto.
Metodologia
O estudo Caçadores de Desconto foi realizado por meio do Insights Hub, plataforma de inteligência de dados da Serasa Experian, e identificou 35.574.754 pessoas com o perfil de caçadores de desconto dentre mais de 153 milhões de CPFs. A análise considera informações de afinidade e características como faixa etária e renda.
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