Buscar uma boa oportunidade de compra é um hábito cada vez mais presente entre os brasileiros. Um novo estudo da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, identificou que existem 35,6 milhões de brasileiros com perfil de caçadores de desconto, número 3,4% maior que o registrado em 2025. Os achados mostram um público conectado que incorpora o desconto à sua estratégia de compra. Realizado por meio do Insights Hub, plataforma para análise de dados e segmentação de audiências da datatech, o levantamento mostra, também, que o comportamento ganhou ainda mais força no ambiente digital. Em 2026, 83,6% dos caçadores de desconto também são considerados compradores online, um avanço de 5,4 pontos percentuais, ou 6,9%, na comparação anual.

A CMO e Vice-Presidente de Marketing Solutions, Giovana Giroto, explica que mais do que procurar pelo menor preço, os dados apontam para um consumidor atento às oportunidades e que transita por diferentes categorias e oferece uma oportunidade para as empresas entenderem para quem ela precisa comunicar suas ofertas. Entre os caçadores de desconto, 52,3% têm afinidade com compras de artigos de moda, 37,4% com food delivery e mercado e 35,3% com a Black Friday.

“O desconto não precisa ser entendido apenas como uma forma de gastar menos, mas como parte de uma decisão de compra mais consciente e estratégica. É um consumidor que pesquisa, compara alternativas, acompanha oportunidades e escolhe o momento que considera mais vantajoso para comprar. Para as marcas, entender esse comportamento é uma oportunidade de tornar a comunicação e as ofertas mais relevantes para cada público”, explica Giroto.

Desconto atravessa diferentes faixas de renda

O perfil identificado pelo estudo também está distribuído por diferentes níveis de renda. Seis em cada 10 caçadores de desconto têm renda mensal de até R$ 4 mil, enquanto 13% recebem mais de R$ 10 mil por mês. Em relação a 2025, as duas faixas de renda de até R$ 4 mil perderam participação, enquanto todas as faixas acima desse valor avançaram.

Cerca de 39,9% dos caçadores de desconto estão nas faixas de renda acima de R$ 4 mil, enquanto apenas 11,5% da população brasileira ganha isso. Entre os que recebem mais de R$ 10 mil, a diferença também chama atenção: são mais de 10% entre os caçadores de desconto, contra 2,5% na população geral. Confira o detalhamento no gráfico abaixo: