55CCL de Americana recebe workshop e shows nesta quinta-feira

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O projeto Choro, Tango e Tradições Urbanas chega a Americana nesta quinta-feira (26), reunindo workshop e um pocket show gratuitos com os músicos Leonardo Hilsdorf e Gustavo Ananias no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL). As oficinas ocorrem das 14h às 16h e, além da participação dos alunos da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, serão abertas à comunidade, sem necessidade de inscrição prévia. Logo na sequência, às 16h, o espaço recebe um pocket show gratuito com os músicos. O CCL fica na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.

A programação em Americana dá continuidade às atividades do projeto Choro, Tango e Tradições Urbanas em Diálogo Latino-Americano, apresentado no 66º Festival Septiembre Musical Tucumano, realizado na Argentina e que incluiu masterclasses no Instituto Superior de Música da Universidade Nacional de Tucumán.

A iniciativa promove o diálogo entre diferentes tradições musicais latino-americanas, aproximando repertórios e experiências artísticas. A proposta foi aprovada por meio dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e é realizada em parceria com a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

“Uma oportunidade especial para o público se integrar aos professores e alunos da Escola Municipal de Música e aprofundar seus conhecimentos sobre o choro brasileiro e o tango argentino, que compartilham as mesmas raízes históricas, nesta atividade única no CCL de Americana”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Sobre os músicos

Em meio a uma temporada que inclui mais de 20 concertos em 20 países só neste segundo semestre, Leonardo Hilsdorf é vencedor de mais de dez prêmios em concursos internacionais, estudou durante três anos com Maria João Pires na Chapelle Musicale Reine Elisabeth, na Bélgica.

O pianista já se apresentou em espaços como Concertgebouw, em Amsterdã; Bozar, em Bruxelas; Maison de la Radio, em Paris; Beethoven-Haus, em Bonn; Sala São Paulo e Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Como solista, colaborou com orquestras como a Orchestre Philharmonique de Radio France, OSESP, Orquestra Sinfônica Brasileira e Filarmônica de Minas Gerais.

Gustavo Ananias iniciou sua formação musical aos 13 anos no Projeto Guri e desenvolveu uma trajetória marcada pelo trânsito entre a música clássica e popular. Graduado em Clarinete pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pela Academia de Música da Osesp, integrou grupos como Osesp, Orquestra do Theatro Municipal de São Paulo, Orquestra Experimental de Repertório, Orquestra GRU Sinfônica, Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo e Orquestra Jovem Tom Jobim.

Ananias também já colaborou com nomes como Alessandro Penezzi, Hércules Gomes, Alexandre Ribeiro, Mônica Salmaso, Vanessa Moreno, Gabriel Grossi, Nelson Ayres e Tiago Costa. Atualmente, além da atuação como clarinetista, trabalha com formação musical e musicoterapia em Piracicaba.

SERVIÇO

Projeto Choro, Tango e Tradições Urbana

Oficinas e Pocket Show – Leonardo Hilsdorf e Gustavo Ananias

Data: 26 de novembro (quinta-feira)

Horário: a partir das 14h

Local: Auditório do CCL – Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo

Entrada: gratuita e aberta à comunidade

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