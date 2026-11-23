O projeto Refloresta Americana, desenvolvido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, alcançou a marca de 4.178 mudas de espécies nativas plantadas às margens do Córrego Bertini. A iniciativa, que visa recuperar áreas degradadas, preservar nascentes e ampliar a cobertura vegetal do município, faz parte do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), elaborado pela pasta, por meio da Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos.

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Os trabalhos envolvem ainda a preservação de quatro nascentes, a recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e ações de educação ambiental voltadas à comunidade.

Lançado pelo prefeito Chico Sardelli em janeiro deste ano, o Refloresta Americana tem parceria com a iniciativa privada e visa promover a recuperação ambiental de 9,6 hectares entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini. A meta do projeto consiste no plantio de 16 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, que ocorrerá em três etapas. A primeira compreende o plantio de 5 mil mudas.

Adicionalmente, as mudas plantadas recebem manutenção – adubação, coroamento e hidratação – para a garantia do pleno desenvolvimento das espécies. As áreas reflorestadas têm ainda sua segurança reforçada mediante a instalação de cercas.

Refloresta Americana

“Estamos nos aproximando da fase final da primeira etapa do Refloresta Americana, projeto tão relevante para o meio ambiente de Americana. A recuperação das áreas degradadas às margens do Córrego Bertini, outrora afetadas por incêndios e queimadas, é uma prioridade para a atual gestão da Prefeitura”, enfatiza a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

A sub-bacia hidrográfica do Córrego Bertini também receberá intervenções como remoção de resíduos, controle de vegetação invasora, correção do solo e recuperação dos cursos hídricos. Após o plantio, as áreas reflorestadas passarão por manutenção e monitoramento técnico por, no mínimo, dois anos.