Seis em cada dez homens relatam ansiedade, angústia ou falta de vontade de fazer qualquer coisa na maior parte dos dias. Em um ano, esse percentual passou de 51% para 60%, uma alta de 9 pontos percentuais. Apesar da piora, 32% não fazem nada para cuidar da saúde mental e apenas 8% recorrem à terapia.

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Os dados são da quarta edição do Check-up de Bem-Estar 2026, da Vidalink, que ouviu 11,8 mil profissionais de 290 empresas com mais de 300 colaboradores, entre janeiro e junho deste ano. Os resultados mostram que o cuidado com a saúde masculina também precisa incluir o bem-estar emocional.

Embora as mulheres continuem relatando mais sentimentos negativos, a piora foi maior entre os homens. Entre elas, o índice passou de 70% para 76%, alta de 6 pontos percentuais. Com isso, a diferença entre os dois grupos diminuiu de 19 para 16 pontos percentuais.

A ansiedade é o sentimento mais frequente entre os homens, citado por 38% dos entrevistados. Outros 16% afirmam sentir angústia e ansiedade, enquanto 6% relatam falta de vontade de fazer qualquer coisa. Apenas 9% se declaram felizes e realizados.

Homens da Geração X registram maior piora emocional

Entre os recortes por gênero e geração analisados, os homens da Geração X, de 46 a 61 anos, apresentaram a maior piora: o percentual dos que relatam sentimentos negativos passou de 40% para 60% em um ano, um aumento de 20 pontos percentuais.

O avanço também foi expressivo entre os Millennials, de 30 a 45 anos, cujo índice passou de 46% para 63%. Já os homens da Geração Z, de 16 a 29 anos, continuam apresentando a maior incidência de sentimentos negativos, com alta de 51% para 67%. Nesse grupo, apenas 6% se declaram felizes e realizados.

Já, entre os Baby Boomers, de 62 a 80 anos, o percentual passou de 28% para 34%.

Um em cada três homens não faz nada pela saúde mental

Apesar do aumento dos relatos de mal-estar, o cuidado com a saúde mental ainda é limitado entre os homens. Enquanto 8% fazem terapia, entre as mulheres esse percentual chega a 15%. O uso de medicamentos também é menor entre eles, citado por 14%, ante 20% entre elas. A atividade física é a prática mais mencionada pelos homens, com 39%.

A ausência de cuidados é ainda mais frequente entre homens pretos e pardos: 39% afirmam não adotar nenhuma prática de cuidado com a saúde mental, percentual 3 pontos acima do registrado em 2025. Entre os homens brancos, o índice é de 27%.

A diferença também aparece entre os mais jovens. Na Geração Z, 36% dos homens não adotam nenhuma prática de cuidado com a saúde mental. Entre os Millennials, são 35%.

Para Gisele Caleffi, psicóloga especialista em saúde mental corporativa, reconhecer o sofrimento não significa necessariamente conseguir buscar ajuda.

“Reconhecer que não estamos bem não significa necessariamente conseguir transformar essa percepção em cuidado. Existem barreiras como tempo, acesso, recursos e o próprio esgotamento emocional, que podem dificultar esse movimento”, afirma.

Homens relatam mal-estar, mas poucos se dizem insatisfeitos

Outro resultado chama a atenção: embora 60% dos homens relatem sentimentos negativos frequentes, apenas 17% se declaram insatisfeitos com o próprio bem-estar. Outros 44% classificam sua condição como média e 39% dizem estar satisfeitos, quase o dobro do percentual registrado entre as mulheres (20%).

A diferença entre o que os homens relatam sentir e a avaliação que fazem do próprio bem-estar sugere que a presença de sentimentos negativos nem sempre se traduz em uma percepção de insatisfação.

“Muitos homens aprenderam a seguir em frente mesmo quando não estão bem: continuam trabalhando, cumprindo a rotina e dando conta das obrigações. Quando seis em cada dez relatam ansiedade, angústia ou desânimo e menos de dois em cada dez se dizem insatisfeitos com o próprio bem-estar, há um descompasso entre o que se sente e o que se reconhece como problema”, complementa Gisele.

Os resultados também reforçam a importância da saúde mental na agenda corporativa. Desde 26 de maio de 2026, a nova redação da NR-1 passou a incluir expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no gerenciamento de riscos ocupacionais das empresas.

Para Luis Gonzalez, CEO e cofundador da Vidalink, compreender as diferenças entre os públicos é fundamental para ampliar o acesso ao cuidado.

“Uma mesma oferta de bem-estar não alcança todos da mesma forma. O diagnóstico ajuda as empresas a direcionar os benefícios e reduzir barreiras de acesso ao cuidado”, afirma.

Sobre o estudo

Em sua quarta edição, o Check-up de Bem-Estar foi respondido por profissionais de empresas com mais de 290 empresas acima de 300 colaboradores. A amostra tem 49% de homens e 51% de mulheres. A indústria responde por 61,6% dos participantes, seguida por serviços (27,1%), tecnologia (6,3%) e varejo (3,2%). As respostas são autodeclaradas e retratam o grupo pesquisado, sem valor de diagnóstico clínico. Os sentimentos negativos reúnem quem respondeu sentir-se ansioso, angustiado e ansioso ou sem vontade de fazer nada na maior parte dos dias.

Sobre a Vidalink

A Vidalink é a maior empresa de planos de bem-estar corporativo do Brasil e pioneira ao oferecer um plano de medicamentos para colaboradores, com cobertura nacional e 100% digital. Por meio de um aplicativo único, integra saúde física e mental, promovendo bem-estar 360º. Com mais de 25 anos de mercado, atende mais de 850 empresas e 4 milhões de usuários. Grandes marcas como Apple, iFood, Johnson & Johnson, Pirelli, Ipiranga, Vivo e Warner Bros já utilizam os benefícios da Vidalink no ambiente de trabalho.