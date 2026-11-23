Dois projetos de lei do vereador Rudinei Lobo (PSB) estão pautados para a sessão ordinária desta terça-feira (24), na Câmara Municipal de Sumaré. As propostas criam a Campanha Municipal de Conscientização sobre a Otite em Animais Domésticos e o Dia Municipal de Luta e Conscientização sobre os Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. A 39ª reunião ordinária está marcada para as 10h, no plenário do Legislativo, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

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O primeiro item da Ordem do Dia é o Projeto de Lei nº 280/2026, que institui a Campanha Municipal de Conscientização sobre a Otite em Animais Domésticos, a ser realizada anualmente, preferencialmente durante os meses de inverno e os períodos de alta umidade, épocas de maior incidência da enfermidade. “Cuidar da saúde dos animais também significa proteger a saúde das pessoas. Animais acometidos por dores de ouvido constantes ficam estressados e podem apresentar reações agressivas inesperadas, elevando o risco de mordeduras dentro do ambiente doméstico e em vias públicas”, defende o vereador na justificativa do projeto.

A campanha tem como objetivo orientar os tutores de cães e gatos sobre as causas, os sintomas, as formas de prevenção e o tratamento da otite, além de alertar para os riscos da automedicação e a importância do diagnóstico veterinário. A proposta também busca incentivar cuidados com a higiene e a secagem das orelhas dos animais, prevenindo inflamações e promovendo o bem-estar animal. Entre as ações previstas estão a distribuição de materiais informativos, a divulgação de conteúdos educativos nas redes sociais e a realização de palestras. O projeto ainda prevê a possibilidade de parcerias com clínicas veterinárias, organizações de proteção animal, conselhos profissionais e instituições de ensino, sem custos para os cofres públicos.

Já o PL nº 296/2026 institui o Dia Municipal de Luta e Conscientização sobre os Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, a ser celebrado anualmente em 27 de outubro. A proposta busca ampliar o conhecimento da população sobre essas doenças, suas características, complicações e formas de acompanhamento, destacando a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento adequado. O projeto também pretende divulgar os direitos das pessoas com doenças falciformes, especialmente em relação ao acesso integral aos serviços de saúde, além de combater o preconceito, a discriminação e a desinformação. Para isso, poderão ser realizadas campanhas educativas, palestras e outras ações de conscientização, em articulação com instituições de saúde e entidades da sociedade civil.

Suplente assume em Sumaré

A sessão desta terça-feira também deve ser marcada pela posse de Rodrigo Dorival Gomes, primeiro suplente do Cidadania, que assumirá a vaga do vereador Hélio Silva, afastado do cargo por determinação judicial. Aos 44 anos, Rodrigo Dorival retorna à Câmara Municipal de Sumaré, onde exerceu mandato durante a legislatura 2021-2024. A posse do suplente está prevista no artigo 57 do Regimento Interno da Câmara, que estabelece a substituição do vereador titular em casos de impedimento.

O vereador Lucas Agostinho (União Brasil), primeiro vice-presidente da Câmara, permanece à frente do Legislativo municipal até 31 de dezembro de 2026. A eleição da Mesa Diretora para o próximo biênio está prevista para a sessão do dia 15 de dezembro.