O cerco à tirzepatida manipulada: por que a nova regra da Anvisa ameaça farmácias e pacientes

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Na próxima quarta-feira, 25 de novembro, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) volta a discutir as regras para a manipulação da tirzepatida e dos demais agonistas e coagonistas de GLP-1/GIP. Se aprovada nos termos propostos pelo diretor Thiago Campos, a minuta poderá sufocar o setor em diferentes frentes. A matéria-prima levará mais tempo para chegar, o paciente poderá esperar semanas para iniciar o tratamento e o custo da preparação e da entrega individualizada poderá encarecer significativamente o medicamento. Na prática, uma regulação sanitária corre o risco de se transformar em uma proibição indireta.

O primeiro gargalo está na importação da matéria-prima. Antes de trazer um lote comercial do insumo, a empresa terá de apresentar um extenso dossiê ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), aguardar uma avaliação favorável, importar uma amostra representativa e esperar a conclusão dos ensaios laboratoriais. Somente depois da emissão do laudo poderá solicitar à Anvisa a anuência para internalizar o lote comercial. A cada mudança de lote, todo o procedimento deverá ser reiniciado.

O problema é que a minuta não estabelece prazo máximo para a análise documental nem para a emissão do laudo pelo instituto. Sem previsibilidade, o abastecimento fica sujeito à capacidade operacional dos órgãos envolvidos. Se os estoques das distribuidoras terminarem antes da liberação do lote seguinte, o resultado será a falta de tirzepatida nas farmácias.

A proposta acrescenta outras exigências. Determina que a fábrica estrangeira responsável pelo insumo obtenha Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela própria Anvisa, procedimento que leva, em média, 102 dias corridos e pode se estender por até um ano. Também exige certificação para o estabelecimento que armazenará o lote no Brasil, “quando aplicável”, sem esclarecer quais circunstâncias justificariam essa exigência.

Mesmo que o insumo esteja disponível, a farmácia enfrentará novos obstáculos. A minuta proíbe a produção antecipada e determina que o preparo só comece após o recebimento de uma prescrição individualizada. Na etapa seguinte, antes de liberar o medicamento, o estabelecimento deverá submetê-lo a uma bateria de 13 ensaios laboratoriais, com exigências de padrão industrial, entre eles testes celulares de atividade biológica e mapeamento molecular.

Há, nesse ponto, um problema operacional relevante: como parte dos exames consome a amostra analisada, torna-se inviável testar individualmente o frasco destinado a um único paciente sem comprometer sua utilização. Na prática, as farmácias poderão ser obrigadas a acumular prescrições até reunir volume suficiente para uma rodada de produção, separar unidades para os testes e distribuir os custos laboratoriais entre os demais frascos. O resultado previsível é a formação de filas e o aumento do preço final.

Somado aos 14 dias mínimos necessários para o teste convencional de esterilidade, esse fluxo pode fazer com que o paciente espere 30 dias ou mais para receber o medicamento. Para quem depende de tratamento contínuo, não se trata de um inconveniente burocrático, mas de uma barreira concreta de acesso.

As restrições também alcançam a relação entre médicos e pacientes. Atualmente, muitos recebem a aplicação no próprio consultório, onde um profissional confere a dosagem e administra o medicamento de maneira adequada. A minuta fecha essa possibilidade ao vedar expressamente o fornecimento de preparações manipuladas a clínicas e consultórios para estoque ou administração direta. O paciente terá de adquirir o produto diretamente da farmácia, recebê-lo em casa e assumir a responsabilidade pela conservação refrigerada e pela autoaplicação.

Para as farmácias, a mudança representa uma transformação significativa na logística. Em vez de concentrar entregas em clínicas e consultórios, será necessário enviar cada remessa individualmente ao endereço do consumidor. Isso implica multiplicar fretes, embalagens térmicas qualificadas e mecanismos de rastreamento da cadeia fria até o destino final. São custos adicionais que, inevitavelmente, serão incorporados ao preço do tratamento.

Quem já utiliza o medicamento de forma contínua terá alguma margem de planejamento. A prescrição individualizada permite a dispensação de quantidade suficiente para até 90 dias, desde que o prazo de validade da preparação manipulada comporte esse período. Para os novos pacientes, porém, a combinação de demora, exigências operacionais e aumento de custos poderá representar um obstáculo praticamente intransponível.

É evidente que medicamentos injetáveis exigem rigor sanitário, controle de qualidade e rastreabilidade. A segurança do paciente deve ser prioridade, e a manipulação precisa observar padrões técnicos compatíveis com os riscos envolvidos. Mas a legitimidade do objetivo não torna automaticamente adequada qualquer exigência regulatória. Uma norma precisa ser tecnicamente proporcional, operacionalmente viável e compatível com a realidade dos estabelecimentos que deverá regular.

Antes de votar, a Diretoria Colegiada da Anvisa precisa responder a questões objetivas: quantos lotes o INCQS tem capacidade de analisar e em quanto tempo? Qual será o prazo real para o paciente receber a primeira preparação? Quanto custará submeter cada lote aos ensaios exigidos, conservar o medicamento e entregá-lo individualmente? E, sobretudo, quais alternativas foram consideradas para assegurar o controle sanitário sem inviabilizar a atividade?

A proteção da saúde pública não pode ser confundida com a criação de barreiras que, embora apresentadas como mecanismos de segurança, acabam restringindo o acesso ao tratamento. Se a matéria-prima demora a chegar, a preparação leva semanas para ficar pronta e o preço dispara, a tirzepatida manipulada continuará autorizada no papel, mas poderá desaparecer das prateleiras. Uma regulação que produz esse resultado precisa ser revista antes de entrar em vigor.

*Claudia de Lucca Mano é advogada e consultora empresarial atuando desde 1999 na área de vigilância sanitária e assuntos regulatórios

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