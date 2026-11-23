A Prefeitura de Americana promoveu o itinerário inaugural do projeto Roteiro Afro, que apresentou diferentes pontos da cidade durante um percurso educativo realizado na quinta-feira (20), em celebração ao Dia da Consciência Negra. A atividade por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) reuniu 90 participantes e contou com a parceria da Secretaria de Educação, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) e da União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO).

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O itinerário foi desenvolvido com o objetivo de propor um percurso educativo e reflexivo por espaços urbanos e rurais do município. O projeto busca ampliar a compreensão da história local, tradicionalmente centrada na imigração europeia e estadunidense, por meio do resgate da memória, da resistência e do legado da população negra desde o século 18, durante o período da escravidão.

Para a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, a iniciativa contribui para o reconhecimento da história e da cultura da população negra. “O projeto é de fundamental importância para valorizar a história do povo negro junto à história oficial da cidade. Por meio do Roteiro Afro, são conhecidos os principais pontos que resgatam a trajetória e a ancestralidade, um aprendizado para enriquecer o conhecimento dos estudantes e da população em geral”, disse.

Percurso do Roteiro Afro

O percurso inclui locais como a Estação Cultura, a Estação Ferroviária, o clube do bairro Conserva, o Caminho dos Bambuzais, em Carioba, o Casarão do Salto Grande e a Associação Beneficente e Cultural “Lúcio Gabriel”, criada em 1969 para combater a discriminação racial, valorizar a cultura negra e promover atividades comunitárias, como a Semana Afro-Brasileira.

A programação do Mês da Consciência Negra segue até o final de novembro, com atividades gratuitas, entre elas ensaios do projeto Maracatu Estação Quilombo, palestras, rodas de conversa, oficinas, o Festival de Cultura Afro-Brasileira e o lançamento do Roteiro Afro. A programação completa está disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

As ações contam com a participação das secretarias de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Econômico, da UNEGRO, dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Cruzada das Senhoras Católicas, da APAM, da Diaconia São Judas Tadeu, dos CRAS, do CIEE e de outros parceiros.