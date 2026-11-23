Em resposta a requerimento de Marcos Caetano, prefeitura informa sobre limpeza de terreno no Jardim das Orquídeas

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O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu um ofício da secretaria de Meio Ambiente em resposta ao requerimento nº 1045/2026, no qual solicitou informações e providências sobre a limpeza de terreno localizado na Rua Antônio Dirceu de Leão, no bairro Jardim das Orquídeas.

No requerimento, o parlamentar afirmou que relatos dos moradores apontam que o local apresenta mato alto e acúmulo de materiais inservíveis. Segundo Marcos Caetano a vegetação densa gera preocupação quanto à segurança, pois dificulta a visibilidade e pode favorecer a permanência de pessoas desconhecidas no local, causando insegurança aos moradores e às pessoas que circulam pelas vias próximas.

Na resposta, a prefeitura confirmou que o local é uma área pública e que as secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos são responsáveis pela manutenção e fiscalização das condições do espaço. Ainda no documento, o Executivo afirma que nos próximos dias fará uma vistoria para averiguar as reais condições do local.

“A solicitação já trouxe resultado, a prefeitura confirmou a realização de vistoria nos próximos dias, que antecederá os serviços de limpeza, roçagem e manutenção da área. Seguiremos acompanhando para garantir o atendimento à reivindicação dos moradores do Jardim das Orquídeas”, comentou Marcos.

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