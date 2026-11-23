Shopping ParkCity Sumaré oferece descontos de até 70% na Black Friday

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O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, destaca mais uma edição da Black Friday com descontos de até 70% em lojas de diferentes segmentos. A campanha reúne oportunidades para quem deseja renovar o guarda-roupa, comprar eletrônicos, encontrar presentes e antecipar as compras de Natal, com opções que incluem moda, calçados, acessórios, beleza, decoração, brinquedos e muito mais.

A iniciativa integra a estratégia comercial do empreendimento para um dos períodos mais importantes do calendário do varejo, quando os consumidores intensificam a busca por ofertas e começam a organizar as compras para as festas de fim de ano.

“A Black Friday é um momento importante para entendermos o que o consumidor procura e como podemos tornar sua jornada de compra mais conveniente. Nossa estratégia é valorizar a diversidade de operações do Shopping e oferecer um ambiente em que o público possa comparar opções, fazer escolhas com tranquilidade e aproveitar a visita para resolver diferentes necessidades em um só lugar”, afirma Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Entre as lojas participantes, os consumidores podem encontrar ofertas em segmentos como moda, beleza, eletrônicos, alimentos e pets com condições que variam conforme os produtos e as marcas.

“A força de uma campanha como a Black Friday está na capacidade de alinhar as oportunidades comerciais dos lojistas às decisões de compra do consumidor. Para o Grupo AD, esse trabalho envolve planejamento, leitura das particularidades de cada mercado e integração das estratégias dos empreendimentos, contribuindo para que uma data promocional também gere oportunidades consistentes para os negócios”, afirma Sylvia Navarro, Head de Marketing Corporativo do Grupo AD.

“A Black Friday é muito mais do que uma data de descontos. É uma oportunidade de movimentar os shoppings, impulsionar as vendas e fortalecer a conexão entre lojistas e consumidores. No Grupo AD, trabalhamos para que cada empreendimento aproveite esse momento de acordo com as características do seu mercado, integrando estratégias comerciais e de marketing para transformar o aumento do fluxo em resultados efetivos para os negócios”, afirma Sylvia Navarro, Head de Marketing Corporativo do Grupo AD.

As informações sobre as lojas participantes e as condições promocionais podem ser consultadas nos canais oficiais do empreendimento.

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