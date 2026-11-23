ABSOLAR anuncia Tiago Soares como novo diretor técnico-regulatório para enfrentar cortes de geração e desafios da expansão das renováveis

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A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) anuncia Tiago Soares como novo diretor técnico-regulatório da entidade. O executivo assume oficialmente o cargo nesta segunda-feira, 23 de novembro, com a missão de fortalecer a atuação institucional em temas estratégicos para a expansão da energia solar no Brasil, especialmente no enfrentamento dos cortes de geração renovável (curtailment), na modernização da infraestrutura elétrica e no desenvolvimento de soluções regulatórias para o setor.

Com 20 anos de experiência profissional, Tiago Soares reúne trajetória em empresas e associações do setor elétrico, com atuação em regulação, infraestrutura, políticas públicas e questões econômico-financeiras. Antes de chegar à ABSOLAR, integrou por quase sete anos a diretoria da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica (ABRATE), participando de discussões sobre concessões, revisões tarifárias, equilíbrio econômico-financeiro e transição energética. Também possui passagem pela ISA Energia e pela antiga Eletrobras, hoje AXIA Energia, além de formação acadêmica pela Universidade Federal Fluminense (UFF), COPPEAD e IBMEC.

Entre as prioridades do novo diretor estão o aprimoramento das condições de acesso às redes de transmissão e distribuição, a ampliação da segurança jurídica dos investimentos e a construção de propostas para reduzir o desperdício de energia limpa. Na geração centralizada, a agenda inclui a defesa de regras adequadas de ressarcimento pelos cortes de geração e melhorias nas condições de escoamento da eletricidade. Já na geração distribuída, o foco estará na superação de barreiras de conexão e na integração de novas tecnologias.

A atuação também terá como eixo estratégico a criação de sinais econômicos adequados, a modernização do planejamento energético e o desenvolvimento de modelos de negócio capazes de aproveitar melhor a geração renovável disponível no País. Essas medidas serão fundamentais para ampliar a eficiência e a flexibilidade do sistema elétrico, estimular investimentos e reduzir os desperdícios de energia. Nesse contexto, o desenvolvimento do mercado de armazenamento ganha relevância, especialmente diante dos primeiros leilões de reserva de capacidade com baterias previstos para dezembro.

Para Tiago Soares, os desafios enfrentados pelo Brasil fazem parte de uma transformação mais ampla dos sistemas elétricos internacionais. “Países com participação expressiva de fontes renováveis, como Chile, Alemanha e Reino Unido, também enfrentam dificuldades crescentes relacionadas ao acesso às redes e à necessidade de maior flexibilidade operacional. A expansão das renováveis precisa ser acompanhada pela evolução da infraestrutura, do planejamento, dos modelos de negócio e da regulação”, afirma. “O armazenamento, a flexibilidade da demanda e os sinais econômicos adequados serão determinantes para reduzir o desperdício de energia limpa”, acrescenta.

Segundo o executivo, a próxima etapa da transição energética exigirá maior articulação entre os diferentes segmentos do setor. “Será fundamental construir soluções que conciliem os interesses da geração centralizada, da geração distribuída, da cadeia de valor e dos consumidores. Chego à ABSOLAR com muita disposição para contribuir com uma agenda técnica e propositiva, capaz de fortalecer o setor e ajudar o Brasil a aproveitar melhor seu potencial renovável”, diz.

Para Bárbara Rubim, presidente do conselho de administração da ABSOLAR, a chegada de Tiago Soares reforça a capacidade técnica e institucional da entidade em um momento decisivo para o setor elétrico brasileiro. “A experiência de Tiago na regulação e na infraestrutura de transmissão será muito importante para avançarmos em soluções estruturais. Precisamos superar os gargalos que limitam o aproveitamento da energia limpa e garantir condições adequadas para novos investimentos”, destaca.

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