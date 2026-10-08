O vereador Wagner Rovina (PL) reuniu-se na quarta-feira (7) com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho de Oliveira, para acompanhar e discutir as prioridades necessárias para melhorar os serviços oferecidos à população.

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Durante a reunião, o parlamentar buscou informações sobre as principais demandas da secretaria e as ações que devem ser tratadas como prioridade. Também questionou o andamento da reforma do Banco de Sangue, visando à melhoria da estrutura e das condições de atendimento no local.

Fala Rovina

“É importante estar dentro da secretaria, conversar com o secretário e entender o que realmente precisa de atenção neste momento. Nosso trabalho é acompanhar, cobrar e buscar caminhos para que os recursos e as ações sejam direcionados para aquilo que a população mais precisa”, destacou Dr. Rovina.

Talitha De Nadai acompanha atividades do projeto Fisio Ativa 60+ na UBS Parque das Nações

A vereadora Talitha De Nadai (PDT) visitou na quinta-feira (8) a unidade básica de saúde (UBS) do Parque das Nações para acompanhar as atividades do projeto Fisio Ativa 60+, iniciativa voltada ao atendimento de pessoas idosas com 60 anos ou mais que apresentam fragilidade ou risco de fragilização.

Durante a visita, Talitha acompanhou as atividades desenvolvidas pela fisioterapeuta Flávia Fontes, além conversar com os participantes. “É muito importante acompanhar de perto um trabalho como esse e ver como a fisioterapia pode contribuir para a saúde, a autonomia e a qualidade de vida dos nossos idosos. A prevenção e o tratamento adequado fazem toda a diferença”, destacou.

O Fisio Ativa 60+ disponibiliza grupos de fisioterapia em sete unidades de saúde do município, com o objetivo de contribuir para a manutenção da capacidade funcional, prevenção de limitações e promoção de mais autonomia e qualidade de vida para a população idosa.