A Prefeitura de Americana avalia as condições da estrutura do Viaduto Amadeu Elias após um caminhão colidir contra o viaduto na manhã desta quarta-feira (7). A análise técnica, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), vai definir os procedimentos necessários para o reparo da estrutura.

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O acidente ocorreu quando um caminhão munck, que trafegava pela Avenida Dr. Antônio Lobo, atingiu o viaduto. O veículo tinha altura superior à permitida para a passagem no local e causou danos à estrutura.

Por segurança, a Guarda Municipal de Americana (GAMA), com apoio da Defesa Civil, interditou os acessos ao viaduto. O tráfego de veículos foi parcialmente liberado posteriormente.

A circulação está liberada no sentido Centro-Bairro, por uma faixa. O sentido Bairro-Centro permanece interditado. Na parte inferior do viaduto, a interdição também permanece, com acesso liberado apenas pelo lado do Mercado Municipal.

Secretário Adriano comenta Viaduto Amadeu Elias

“A colisão afetou a viga estrutural do viaduto e a viga metálica, que sustenta o passeio público. Por medidas de segurança foi feita a interdição parcial da via. Mesmo com a viga de proteção, instalada pela prefeitura para evitar a colisão de caminhões, o veículo acabou atingindo a barreira. Uma equipe irá avaliar a situação e apresentar um laudo técnico para que nos próximos dias seja iniciado o cronograma de trabalho para efetuar o reparo”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.